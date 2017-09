Dvacítka obrala Portugalce i Němce! Ani já to příliš nečekal, říká Krejčí

Gólová radost českých fotbalistů do 20 let v utkání s NěmeckemČTK

Ve skupině je Německo, taky Anglie, Portugalsko, ale ani jeden z nich nevede. Na čele totiž po dvou utkáních Elite Tournament svítí česká dvacítka! Začalo to famózní výhrou 3:0 v Portugalsku, a výběr Karla Krejčího na to pak navázal v Německu vybojovanou plichtou 2:2. „Samotného mě naše výkony a výsledky velmi mile překvapily,“ těší kouče Krejčího.

Elite Tournament je pořádaná německým fotbalovým svazem a pomáhá ji zaštiťovat bývalý kouč německé jednadvacítky, dneska sportovní ředitel tamního svazu Horst Hrubesch. Soutěž má částečně nahrazovat klasické přátelské zápasy tak, aby se hrálo o body, a do vybrané společnosti osmi zemí pozvali Němci i Česko. A dál Anglii, Portugalsko, Nizozemsko, Polsko, Itálii a Švýcarsko.

Výběr Karla Krejčího do turnaje vstoupil až nečekaně skvěle. Kádr tvoří především hráči z ročníku 97 doplnění o členy úspěšné minulé devatenáctky, která uhrála bronz na nedávném EURO v Gruzii, tedy na Matěji Chalušovi, Alexi Královi, Filipu Havelkovi, Michalu Hlavatém nebo Danielu Turynovi. Mužstvo vyřídilo Portugalce na jejich půdě 3:0 a v Německu vybojovalo remízu 2:2. A teď vede skupinu.

„Je to něco, co jsem sám příliš nečekal. Nastřílet takovým soupeřům dohromady pět branek a mít čtyři body je super,“ říká Krejčí.

„V Portugalsku jsme byli lepším týmem. Domácí byli výborný především v technických dovednostech, a proto mě velmi těší, že někteří naši hráči se jim v tomhle dokázali vyrovnat a zápas ovládnout. Mohli jsme tam dát víc gólů než tři, šli jsme ještě dvakrát sami na bránu a nastřelili tyčku,“ popisuje v kostce úvodní zápas český trenér. „Když jsme pak přijeli na utkání do Německa a bavil jsem se s jejich trenérem, sám byl z našeho výsledku dost překvapený,“ vypráví Krejčí.

„Proti Portugalsku jsme byli lepší, protože soupeř kombinoval hlavně vzadu a my ho díky zhuštěnému středu hřiště moc nepouštěli před naši bránu. Ale pak přišel zápas s Němci a ten byl daleko těžší. Kromě techniky byli mnohem urostlejší a rychlejší, byl to daleko fyzičtější zápas, ale myslím, že i tak jsme se s tím dobře popasovali,“ tvrdí záložník Michal Hlavatý, jeden ze dvou střelců české dvacítky.

Talent z Viktorie Plzeň, který hostuje v druholigovém Sokolově, dal dvě branky, po jedné každému z obou soupeřů, zbylé tři góly nasázel střelec Sparty Daniel Turyna, ta ho pro tuto sezonu půjčila budějovickému Dynamu.

„Je velmi pozitivní, že pod trenérem Krejčím, stejně jako předtím pod Janem Suchopárkem v devatenáctce, hrajeme fotbal, žádné zalézání. Rychle dopředu, tlačit se do vápna, prostě si to se soupeřem rozdat. Tak by to mělo být a moc mi to vyhovuje,“ popisuje odvážný projev mladého výběru Hlavatý.

Dvacítka pokračuje v turnaji za měsíc na příštím srazu souboji s Polskem a Anglií.