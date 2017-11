Česko - San Marino 3:1. Lvíčata zlomila outsidera, dva góly dal Zajíc

Čeští fotbalisté do 21 let si připsali v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2019 „povinné“ tři body, když v Ústí nad Labem porazili San Marino 3:0. Výhra nad outsiderem se ale nerodila snadno, smůlu v zakončení protrhl až v 63. minutě Tomáš Zajíc, po něm se trefil Michal Sáček a čtvrt hodiny před koncem přidal svůj druhý gól Zajíc. V nastavení pak ještě udeřil do rozhozené české obrany soupeř, nedůslednost potrestal D’Addario. "Lvíčata" si ve třetím duelu kvalifikace připsala první výhru.