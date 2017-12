Angličané na inspekci svého hotelu pro MS v Rusku: Nedá se tam nic dělat!

Hotel, který bude v létě příštího roku domovem anglického nároďáku, se nachází uprostřed lesa Komarovo z oblasti Repinovo, 45 minut na západ od Petrohradu. Její chladné podmínky si už v minulosti užil třeba Vladimir Iljič Lenin, který tam pobýval na počátku 20. století, nebo realistický malíř Ilja Repin. Právě po něm se místo dříve nazývané finským jménem Kuokkala nyní jmenuje Repinovo.

V komplexu forRest Mix se zástupci Albionu byli půl roku před šampionátem podívat. Jestli se těšili, že uvidí alespoň bohaté lesy, museli být zklamáni - majitelé hotelu je totiž do léta plánují vykácet. Na oplátku se ale můžou těšit na komáry, kterých je v Repinovu v létě, za teplot dosahujících 20 stupňů, habaděj.

K šedi ruského obydlí se vtipně vyjádřili i novináři z deníku The Sun. "Je to hezké místo na projíždku na kole, mohly by si tam docela zablbnout děti. Ale připravovat se tam na největší fotbalový turnaj? Hmmm. Vždyť se tam nedá nic dělat, i ty nejbližší obchody jsou vzdálené několik kilometrů, na koncích prázdných, bezduchých cest," popsali hotel v Repinovu.

V okolí hotelu čeká fotbalisty jen diskotéka jménem Zaliv, sportovní vyžití nabízí jen malé hřišťátko. Na tréninky budou Harry Kane a spol. muset jezdit do nedalekého Zelenogorsku, ve kterém právě v prostorách sportovní střední školy roste tréninkový komplex.

Hotel forRest Mix nebude po celou dobu turnaje přístupný veřejnosti, ani novinářům, anglické fotbalisty tak čeká pořádná ponorka minimálně do doby, než (jestli) postoupí ze základní skupiny a přesunou se na živější místo.