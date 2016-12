Paradox. FIFA zruší nejvýhodnější formát MS, zavede model 16x3?

FIFA zkraje ledna rozhodne o příštím formátu mistrovství světa • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Současný model mistrovství světa přináší nejvyšší kvalitu, přesto patrně padne. FIFA vybere 10. ledna z pěti navrhovaných formátů takový, podle něhož se bude hrát největší turnaj planety od roku 2026. Přednost přitom dává návrhu se 48 účastníky, kteří se rozdělí do šestnácti skupin po třech. Vyšší počet týmů by přinesl i změny v kvalifi kačním klíči, podrobnosti však nejsou známy.

1. VARIANTA Počet týmů: 48

Formát: 16 skupin po 3 týmech. Do play off mezi 32 mužstev postupují dvě nejlepší.

Počet zápasů: 80

Trvání turnaje: 32 dnů

Odhadovaný zisk: 6,5 miliardy dolarů (168 mld. korun), nárůst o 1 miliardu oproti odhadu MS 2018 Nejvíce preferovaný návrh. Zvyšuje se počet zápasů o šestnáct, v každém utkání je o co hrát, nedocházelo by ke kolizi dvou zápasů hraných ve stejný čas. K dispozici by bylo třeba 12 stadionů jako dosud. Silné týmy na sebe však narazí méně často. Šampionát v Rusku 2018, o který usiluje česká reprezentace, se bude hrát s 32 účastníky. • Foto Michal Beránek (Sport)

2. VARIANTA Počet týmů: 48

Formát: 16 týmů nasazených, 32 v místě turnaje hraje jednozápasovou baráž o zbylých 16 míst

Počet zápasů: 80

Trvání turnaje: 39 dní

Odhadovaný zisk: 6,32 miliardy dolarů (163 mld. korun) Baráž by přinesla drama, fanoušci by ji ale nemuseli považovat za plnohodnotnou součást turnaje, který by se navíc protáhl. Šestnáct týmů by jelo na mistrovství světa na jediné utkání. Přes baráž by mohly projít jen týmy některých kontinentů. Z Evropy si postup zajistí vítězové devíti skupin. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

3. VARIANTA Počet týmů: 40

Formát: 10 skupin po 4 týmech, postupují vítězové a šest nejlepších z druhých míst do osmifinále

Počet zápasů: 76

Trvání turnaje: blíže nespecifikováno

Odhadovaný zisk: 6,1 miliardy dolarů (158 mld. korun) Formát přináší menší přehlednost v boji o postup, týmy na druhých místech by mohly doplatit na to, že jejich skupina je silnější než jiná. Domů by někoho mohlo poslat třeba to, že v druhé skupině někdo porazí outsidera 6:0 a bude mít lepší skóre. Osm nejlepších týmů z druhých příček pak čeká baráž o zbylá čtyři místa na závěrečném turnaji. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

4. VARIANTA Počet týmů: 40

Formát: 8 skupin po 5 týmech, postupují dva do čtvrtfinále

Počet zápasů: 88

Trvání turnaje: zatím neznámo, ale nejdelší varianta

Odhadovaný zisk: ? Sama FIFA považuje tento formát za nejslabší. Nejméně se v něm potkávají silné týmy, je zde vyšší počet zápasů, v nichž o nic nejde. Turnaj navíc trvá příliš dlouho, což se nelíbí evropským klubům. Probojuje se národní tým na MS v Rusku? • Foto Pavel Mazáč (Sport)

5. VARIANTA Počet týmů: 32

Formát: 8 skupin po 4 týmech, první dva postupují do osmifinále

Počet zápasů: 64

Trvání turnaje: 32

Odhadovaný zisk: 5,5 miliardy dolarů (142 miliard korun) Současný formát platný od roku 1998, který však FIFA téměř jistě změní. Podle desítek tisíc provedených simulací přináší tento model opravdu nejvyšší kvalitu ze všech diskutovaných. Po čtyřech zápasech kvalifikace na MS patří Čechům v tabulce skupiny C se čtyřmi body čtvrté místo • Foto Pavel Mazáč (Sport)