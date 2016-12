TOP 10 Afričanů, kteří zmizí klubům: Hvězdy z Anglie i Sparty a Slavie

Podívejte se na desítku hráčů, kteří by měli reprezentovat na Africkém poháru národů

Podívejte se na desítku hráčů, kteří by měli reprezentovat na Africkém poháru národů • FOTO: koláž iSport.cz

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang • Foto EPA

Dortmund/Gabon

Vytáhlý rychlík patří mezi největší opory Borussie. V letošním ročníku bundesligy nastřílel v 15 zápasech 16 branek a vede tabulku střelců. Daří se mu i v Lize mistrů. Naposledy se blýskl proti Realu Madrid, kdy gólem a asistencí zařídil Dortmundu alespoň bod. Gabon na něho bude určitě spoléhat. Pokud by s reprezentací došel až do finále, mohl by zmeškat až 4 ligové duely.