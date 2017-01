Ngadeu si zahrál proti Costovi. Obránci Sparty sebral výhru brutální faul

Pohár afrických národů se blíží a své hráče nemusí oželet pouze evropské velkokluby. Své zástupce vysílá do Afriky také česká nejvyšší soutěž a v rámci přípravy na šampionát došlo na zajímavý duel. Kamerun, za který odehrál druhou půli slávista Michael Ngadeu Ngadjui, přivítal v generálce Zimbabwe, v jehož obraně naskočil pro změnu sparťanský obránce Costa Nhamoinesu. Vzájemný duel dvou klubových rivalů skončil remízou 1:1.

Příprava na africký šampionát vrcholí a do generálky proti Zimbabwe nastoupil Kamerun v roli velkého favorita, ale už po čtrnácti minutách přišel první zádrhel. Dlouhý nákop prodloužil jeden z hostujících hráčů až na osamoceného Tendaie Ndora, a ten se štěstím propálil domácího brankáře.

Těsný náskok Zimbabwe však vydržel pouze do 28. minuty. Pohledná kombinace Kamerunu vedla až do vápna, kde dostal míč Robert Tambe. Záložník Trnavy sice míč napoprvé nezkrotil, ale ještě ho stihl odehrát před dobíhajícím Costou, který si dal pozor na to, aby nefauloval.

Místo obránce Sparty ale nepochopitelným skluzem bez snahy odehrát míč fauloval Elisha Muroiwa a následovala penalta. Její exekuce se ujal hráč francouzského Lorientu Bejamin Moukandjo a bezpečně vyrovnal na 1:1. Nerozhodný stav nakonec vydržel až do poločasové přestávky.

Po ní domácí třikrát vystřídali a mezi trojicí noviců na hřišti byl také Michael Ngadeu Ngadjui, který vyztužil kamerunskou defenzivu. V minisouboji se sparťanským protějškem už další gól nedovolil a obě mužstva se tak rozešla nerozhodným výsledkem 1:1.

Pokud si Michael Ngadeu vybojuje místo v sestavě, na závěr základní skupiny bude muset uhlídat Pierreho-Emericka Aubameyanga, jelikož střelec Dortmundu bude reprezentovat domácí Gabon. Ještě před ním narazí Kamerun na Burkinu Faso a Guineu-Bissau.

Velkým překvapením by byl postup Costova týmu, kde bude sparťanský obránce jednou z hlavních opor. Na začátek skupiny bude muset uhlídat alžírské hvězdy z Leicesteru Rijáda Mahreze a Islama Slimaniho. Následně se Zimbabwe utká se Senegalem, za který hraje Sadio Mané z Liverpolu a skupinu zakončí proti Tunisku.

Kromě dvou zmíněných hráčů by mohl na Poháru afrických národů startovat také Ngadeův klubový spoluhráč Simon Deli, jenž se připravuje s obhájcem titulu z Pobřeží Slonoviny. Pokud se v nabité sestavě dočká šance, může se těšit na souboje s Togem, DR Kongo a Marokem.

Africký šampionát, který se hraje jednou za dva roky, začne v Gabonu v sobotu 14. ledna a vyvrcholí 5. února.

PODÍVEJTE SE NA OBA GÓLY. PENALTA V ČASE 1:08