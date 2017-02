Jarolím: Baráka jsem chtěl už do Boleslavi. O Rosickém mám informace

Jarolím: Baráka jsem chtěl už do Boleslavi. Sleduje Rosického, pojede do Itálie

Na přechod z klubu k reprezentaci si stále zvyká, i proto se trenér Karel Jarolím těší, že mu pomalu končí období zimního klidu a v březnu jej čeká první sraz. Zatím sleduje legionáře v zahraničí a monitoruje situaci i u hráčů z domácí soutěže. Neuniklo mu, že se slávista Antonín Barák domluvil na letním přestupu do Udine. „Já už jsem ho chtěl do Boleslavi v době, kdy šel do Slavie. Je to ctižádostivý kluk, přeju mu to,“ říká Jarolím.