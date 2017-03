S Necidem to jde z kopce, řekl Jarolím. Dočkal už trénuje v Praze

Poprvé se v nominaci objevil Jakub Jankto, jaký na vás dělá dojem?

„Sledujeme ho, nastupuje pravidelně za Udinese, proto jsme ho nominovali do áčka. Teď navíc o víkendu vstřelil gól a dvakrát asistoval. Viděl jsem jeho akce, dobře se na to kouká, je to pěkné. To, co předvedl, bylo velmi kvalitní.“

V nominaci je i Bořek Dočkal, který přestoupil do Číny…

„Jsme s ním v kontaktu. Teď o víkendu zápas nehrají, už dorazil do Prahy a jsme domluvení, že absolvuje individuální přípravu.“

Jak to s ním a reprezentací bude do budoucna?

„Když hrál ve Spartě, tak to samozřejmě bylo jednodušší. Ale je řada světových hráčů, například Jihoameričanů, co hrají v Evropě, také jezdí reprezentovat, stejně jako létají z Evropy Japonci a Korejci. Trošku komplikovanější to je, ale když bude podávat dobré výkony, neviděl bych v tom zásadní problém.“

Nemáte strach o jeho sportovní formu?

„Věřím, že ne. Tréninkový proces tam mají kvalitní. Je to otázka samotných zápasů, věřím, že mužstvo si na něj zvykne a bude schopné jeho kvalit využívat.“

V nominaci je pět slávistů, spoléháte na jejich aktuální pohodu?

„Slavia hraje v nejlepší formě. Máme k dispozici jedno přípravné utkání (s Litvou), byl bych rád, aby hráči přenesli dobrou atmosféru z klubu do národního mužstva.“

Co říkáte na začátek jara české ligy?

„Bohužel, myslel jsem si, že to bude lepší a výběr hráčů bude širší. Ale realita je jiná. Mrzí mě to, věřím, že Sparta teď sáhla k nějakému kroku, snad to bude to ku prospěchu věci a pomůže to Spartě i reprezentaci.“

Takže myslíte, že nový trenér Petr Rada Spartu nakopne?

„Nechci se do toho pouštět. Přeju Spartě, aby její rozhodnutí bylo správné, dali se sportovně co nejdřív dohromady a z pohledu reprezentace bylo kam sáhnout.“

Pojďme k útočníkům. Proč berete plzeňského Michaela Krmenčíka?

„Do prvních zápasů na jaře nenastoupil v základu. Ale u všeho podstatného, co Plzeň vyprodukuje, se na hřišti objeví. Samozřejmě by to mohlo být lepší.“

Jaký dojem na vás dělá Patrik Schick?

„Trenér ho v Itálii nevyužívá od začátku, ale on i z pozice náhradníka, když na hřiště jde, rozruch ztropí, navíc rozhodl některé zápasy. Je pravda, že od začátku se tolik neprosadil jako v případě, když tam šel z lavičky.“

Jak to vypadá s Tomášem Necidem?

„Jde to s ním z kopce. Vycházíme z toho, v jakém rozpoložení a formě hráč je. Když se dostal do situace, že v klubu nenastupuje, je to složité.“

Uvažoval jste o Tomáši Pekhartovi?

„Přiznám se, že zatím ne, ale neříkám, že se to do budoucna nezmění. Teď se chceme opřít o hráče, co v podzimních nominacích byli a celkem se jim daří. Nebyl tak velký důvod do toho zasahovat.“

Těší vás, že máte k dispozici uzdraveného Vladimíra Daridu?

„Pro nás je to důležitý hráč. Na začátku jara nehrál dobře, poslední zápasy ale byly kvalitnější i se slušným výsledkem. Jsem rád, že i on sám podává kvalitnější výkony.“

Vybral jste dvacet hráčů, proběhne ještě nějaká donominace?

„Ano, donominovaní budou tři hráči po skončení víkendu. Jde o středové hráče a krajního obránce.“

Sledujete Jana Morávka, který nastupuje v Německu?

„Ano. Poslední zápas nehrál, má nějaký zdravotní problém, předtím jsem viděl, že nastupuje trošku v jiné pozici, než byl dřív zvyklý. To hrál víc do útoku, teď má ve středových hráčích defenzivnější pozici. Nevím, jestli je to jeho pravá role.“

Jak to vypadá Pavlem Kadeřábkem, který byl v posledních týdnech zraněný?

„Je to otevřené, padesát na padesát. Ještě má týden k dispozici, snad bude moct naskočit do víkendového zápasu. Kdyby nehrál, mohli bychom narazit na to, že ho klub nebude chtít uvolnit, aby se dal zdravotně do pořádku.“ (manažer Jaromír Šeterle: „S Pavlem jsem včera mluvil, je v procesu postupného nasazování do tréninku. Má chuť se srazu zúčastnit, dali jsme si ještě časový prostor. Do nominace ho dáváme, budeme komunikovat s klubem, jak případně hráče během srazu zatížit.“)