Jednadvacítka vyzkouší v Polsku tři nováčky, Lavička nominoval Sáčka a Nečase

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se chystá na poslední zkušební sraz před závěrečnou přípravou na mistrovství Evropy v Polsku. Trenér Vítězslav Lavička nebude mít k dispozici opory Patrika Schicka, Jakuba Jankta a Antonína Baráka, které si pozval do A-týmu kouč Karel Jarolím, proto se rozhodl vyzkoušet nové tváře.