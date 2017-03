Dočkal: Sparťanská krize? Není mi to jedno, týká se to i mě

Těsně před startem jarní části sezony se odhodlal k bleskové akci. Bořek Dočkal kývl na lukrativní přestup do Číny, zamával Spartě a vyrazil na misi do Asie. Za nový klub Che-nan Ťi-na-jie odehrál dva zápasy, pak se vrátil do Česka na reprezentační sraz. Z letenské tribuny v pátek sledoval sparťanské trápení se Zlínem (0:0). „Není mi to jedno,“ tvrdí klíčový záložník o současné krizi svého bývalého klubu.

Nebolely vás ze hry Sparty proti Zlínu oči?

„Tak bych to nechtěl říct. Pořád se cítím, že se to týká částečně i mě. Není mi jedno, jak se situace vyvíjí a jak to tam vypadá. Není to tak, že jsem na posední chvíli odešel pryč, že bych před něčím ve Spartě utíkal. Po reprezentačním srazu se hraje zápas, který může všechno alespoň částečně otočit do pozitivna. Věřím, že se klukům derby (se Slavií) povede a kluky to nakopne k dobrému dohrání jara.“

Zvedne tým nový trenér Petr Rada?

„K tomu se nechci vyjadřovat, vůbec to není má starost.“

Je to rok od chvíle, co Sparta vyřadila Lazio Řím v Evropské lize. Kde se to zlomilo, že se najednou klub tak trápí?

„Nedá se asi říct, že by to zlomil jeden zápas. Těch příčin je víc. Sparta bohužel není dlouhodobě úspěšná. Když jsme u aktuální situace, velký vliv měl zápas v Rostově. Příprava se vyvíjela celkem dobře, zápasy vypadaly slušně. Ale všem, co mají něco za sebou, bylo jasné, že až ostré zápasy něco ukáží. Může se stát, že se nepovede vstup do jara, na týmu to zanechá vliv a každým zápasem se to může prohlubovat. K tomu přesně došlo, stalo se, že se nechytil začátek. Ve Spartě se to musí otočit, teď je mužstvo po tlakem.“

Byl jste se rozloučit s kabinou Sparty?

„Ano, byl jsem tam dvakrát nebo třikrát. Sledoval jsem i páteční zápas (se Zlínem), po něm jsme s klukama chvíli zůstali na stadionu. Není mi to jedno, je to i pro mě nepříjemná situace. Něco jsem tam zažil, dokážu se vžít do pocitů, co teď kluci prožívají a je mi to líto.“

Jaké máte dojmy z nového angažmá v Číně?

„Když jsem dostal nabídku, trvalo mi dlouho, než jsem si na to byl schopný udělat vlastní názor a představu, jak k tomu přistoupit. Pro mě bylo zásadní mít možnost volby. Jet tam a vidět, jak to všechno vypadá. Byla to dost neznámá, v Asii jsem nikdy nebyl. Sháněl jsem si nějaké informace na internetu, ale to je málo, aby člověk mohl udělat tak těžké rozhodnutí. Jsem rád, že jsem mohl přijet na místo, udělat si vlastní názor, který byl z velké části pozitivní.“

Jak vás přijal tým?

„Mám z toho dobrý pocit. Jak jsem se zapojil do tréninku, zbýval týden do ostrého startu. Přišel jsem já, pár dnů přede mnou kamerunský útočník z Dánska. Bylo vidět, že trenér nás bude chtít využít hned od prvního zápasu a snažil se nám v trénincích ukázat, jak tým hraje, jak se chová v utkání. Také na trénincích dělal cvičení, aby hráči měli možnost poznat nás, aby věděli o našich přednostech.“

Jak vypadalo zahájení ligy?

„Ten týden před startem byl seznamovací, měli jsme dost informací, abychom na sebe vzali plnohodnotně role v týmu. Hlavní, kdo stál o můj příchod, byl trenér, měl jasnou představu, jak mě využít v rozestavení, jak bych měl spolupracovat s ostatními hráči. Snažil se je v některých fázích zápasu upozorňovat, že chce, abych dostával balony a rozehrávku dělal já. To bylo dobré, že mě hned nehodil rovnou do vody a chtěl mě zapracovat do týmu.“