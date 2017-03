Snad si kluci ze Slavie přenesou formu i do reprezentace, doufá Sivok

Zobrazit online přenos

V jakém rozpoložení jste dorazil? V Bursasporu máte z deseti posledních zápasů jen jednu výhru.

„Na sraz jsem se hrozně těšil, neprožíváme zrovna ideální období. Udály se tam nějaké věci, které teď nebudu komentovat. Přijel jsem hrozně rád, moc se těším. Vždycky je tu jiná atmosféra, tréninky jsou odlišné. Jsem plný očekávání. Doufám, že to potvrdíme i na hřišti.“

<p>Česká fotbalová reprezentace se poprvé představí v utkání na stadionu v Ústí nad Labem. Fanoušci mají o přípravné utkání s Litvou zájem - čtyřtisícový stadion je dopředu vyprodaný a čeká se velmi solidní kulisa.</p> Fiasko z Boleslavi nehrozí. V Ústí je vyprodáno, hráči se těší

V obou zápasech, jak proti Litvě, tak proti San Marinu, budete favority. V čem je největší úskalí takové role?

„Vždycky je to o prvním gólu a o tom, jak k utkání přistoupíte. Myslím, že třeba do zápasu s Ázerbájdžánem jsme vstoupili dobře, jen jsme nedali gól. Čím déle ho pak nedáte, tím pak přicházejí fáze nepřesných přihrávek. Jste pod tlakem, že musíte dát gól. Budeme se chtít prosadit v útočné fázi, protože v neděli to bude gró, to podstatné.“

Byl jste někdy v Ústí? Jak se vám hraje na podobně malých stadionech?

„V Ústí jsem byl, ovšem ne na fotbale, ale za rodinou, protože tu mám příbuzenstvo. Samozřejmě se těším, je to tu poprvé v historii. Je lepší hrát na menším stadionu, kde je plno, než na velkém, kde nejsou lidi.“

V pondělí byl sraz, navíc jste měli další povinnosti jako Fotbalistu roku, zápas se hraje hned ve středu. Nevadí vám poněkud hektický program?

„Vzhledem k mému věku ano. Je to nahuštěné, ale termíny jsou takhle dané. Je to hodně o cestování. Pro nás, co cestujeme zvenku, je to složitější. Ale to k tomu patří, není to žádný větší problém.“

<p>Česká reprezentace se v úterý připravovala na středeční přípravu s Litvou. Trenér Karel Jarolím si dobře uvědomuje, že mužstvo musí zlepšit finální fázi a střílet branky, jinak se nemá šanci kvalifikovat na šampionát do Ruska.</p> Úkol pro českou reprezentaci v Ústí: Najít střeleckou formu

V reprezentaci patříte mezi nejzkušenější, zažil jste už několik vln, kdy se v české lize nějakému týmu dařilo. Plzeňskou, sparťanskou, nyní je slávistická. Jak to vnímáte?

„K fotbalu to patří. Vždycky to tak je, že se jednomu týmu daří. Dařilo se Liberci, dřív i Ostravě. Teď Slavii. Pro český fotbal je to jedině dobře, je to další tým, který mu bude dělat dobrou reklamu v Evropě. Pro nás venku je příjemné, že se o tom kladně mluví. Doufám, že to kluci taky potvrdí i na hřišti, že si formu přenesou i sem. Budeme to potřebovat.“

Je to první sraz v novém kalendářním roce, v němž bude vrcholit kvalifikace o MS v Rusku. Jak momentálně vidíte šance českého týmu na postup, respektive na baráž?

„V zápasech musíme být úspěšní, protože body jsme poztráceli předtím. Myslím, že sílu na to pořád máme. Máme hráče, kteří se teď prosazují ve Slavii nebo i venku, potenciál tu je. Šance jsou stále velké.“