Velkolepé sbohem! Podolski se loučil v slzách, luxusní bombou srazil Anglii

Legend si vážit umí. Německá fotbalová reprezentace se ve středu rozloučila s dlouholetým členem národního týmu Lukasem Podolskim. Mistru světa z roku 2014 připravili fanoušci krásné choreo a sám Podolski při své řeči jen těžko zadržoval slzy. „Jste skvělí a vždy jste byli,“ děkoval německým příznivcům. A pak to přišlo. V prestižním duelu s Anglií to byl právě on, kdo rozhodl. Navíc parádní bombou!