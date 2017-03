Anglie řeší Vardyho pád. Skočil jako do bazénu, smějí se mu fanoušci

Před několika dny přispěl Vardy k červené kartě záložníka Sevilly Samira Nasriho v zápase Ligy mistrů. Útočník Leicesteru po letmém kontaktu hlavami sice nespadl, ale zachoval se dost teatrálně. „Je to podvodník,“ nebral si pak servítky Nasri.

Vardy něco podobného pochopitelně odmítl, v zápase s Německem se ale znovu „předvedl“. To když si píchl míč kolem brankáře Ter Stegena a pak skočil. „Proč to dělá?“ divili se fanoušci i experti.

VIDEO | Vardyho pád přes brankáře Ter Stegana

I recorded Vardy's dive, look at that filth lmao #germanyvengland pic.twitter.com/8nbXeooX5R — Palestino (@SamadHussain_7) March 22, 2017

„Obávám se, že tohle je důvod, proč tě fanoušci nemají rádi, Jamie,“ napsal například šéfredaktor britského deníku Daily Mirror John Cross.

That's why, I'm afraid, opposing fans don't like you, Jamie. — John Cross (@johncrossmirror) March 22, 2017

Jiný britský deník The Sun zase Vardyho pád řeší v jednom z pěti bodů, které zápas s Německem Anglii ukázal. „Vardy skočil, ale rozhodčí zůstal i přes protesty klidný. Musí přestat simulovat, škodí si tím,“ tvrdí redaktor Gary Stonehouse.

Nejen angličtí experti to ale Vardymu nandali. Ještě více si na něm smlsli fanoušci na sociálních sítích. K vidění tak byly tradiční „gify“, jak „Vardy“ skáče do bazénu či dostává Oscara za nejlepší herecký výkon.

Jamie Vardy goes down in the box.. pic.twitter.com/jk6dLyPLQO — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 22, 2017

Tak jako tak, Vardy podobným chováním hodně ubližuje své vlastní pověsti. Jinak totiž na hřišti působí jako drsňák, který nevynechá žádný souboj a pro tým je ochotný klidně skočit obličejem proti střele. Podobné pády ve vápně to ale nepotvrzují.

Sám útočník Leicesteru se po utkání v Německu nijak nevyjadřoval. Ostatně i po konfliktu s Nasrim vydal pouze krátké prohlášení. „Nejsem podvodník a nikdy jsem nebyl,“ řekl Vardy. Jenže na hřišti to občas nedokazuje.

Útočník Anglie Jamie Vardy v souboji s německým obráncem Matsem Hummelsem







