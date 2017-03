Suchý si užívá Slavii v reprezentaci: Ještě bych si za ni rád zahrál

Českou reprezentací se valí slávistická vlna! Hned třináct hráčů, kteří jsou v nominaci na nedělní kvalifikační zápas se San Marinem, působí nebo v minulosti prošlo klubem z Edenu. K odchovancům vršovického celku patří i Marek Suchý. Zkušený stoper z Basileje přiznal, že by si angažmá ve Slavii v budoucnu určitě dokázal představit.

Suchý si užívá, že současná skladba národního týmu má velkou slávistickou stopu. Třináct hráčů z aktuální nominace někdy ve své kariéře oblékalo dres Slavie a šest v ní působí nyní.

"Tolik hráčů ze Slavie jsem v reprezentaci ještě nezažil. Vždy to bylo hlavně o Spartě či Plzni. Vychází to z toho, že Slavii se zase daří. Začala kupovat dobré hráče a teď se to ukazuje i v reprezentaci. Je tu i hodně hráčů, co Slavií prošla dřív. Pro mě jako slávistu je to příjemné," řekl Suchý.

Připustil, že jednou by se rád vrátil do Slavie, která ho pro velký fotbal vychovala. "Vím stoprocentně, že bych ještě jednou rád oblékl dres Slavie. Jsem stoprocentní slávista, takže cítím, že bych se měl vrátit. Kdy to bude, to teď neumím říct, ale zájem mám obrovský a ví to i má rodina. Ale rozhodně nejsem v tomto směru s nikým ze Slavie v kontaktu," prohlásil.

V Basileji se těší na Ligu mistrů

Sám působí již čtvrtou sezonu v Basileji a míří za čtvrtým švýcarským titulem v řadě. Tým má v čele tabulky už sedmnáctibodový náskok.

"Tento rok je ten náskok opravdu extrémní. Náš cíl je o titulu rozhodnout co nejdřív. Rozhodně nic nevypouštíme, když máme takový náskok. Jdeme do každého zápasu naplno. kdyby někdo něco vypustil, tak si příště už nezahraje. Naší motivací je i šance na vytvoření rekordu v počtu bodů i vstřelených gólů," uvedl osmadvacetiletý rodák z Prahy.

"Na podzim jsme z 19 zápasů prohráli jediný a to udělá hodně. Jsme hodně produktivní. Hrajeme přímočaře, dáváme hodně míčů do vápna a tam máme hráče, kteří si s tím umí poradit. Je to hodně živý, moderní fotbal a i mě jako obránce to hodně baví," dodal.

I proto nemá moc důvodů přemýšlet o přestupu, ačkoli ve Švýcarsku dosáhl v podstatě všeho a patří tam mezi největší hvězdy. Hlavní motivací pro setrvání v Basileji je pro něj Liga mistrů.

"Před rokem jsem podepisoval novou smlouvu s tím, že jsem věděl, že budeme v dalších dvou letech přímo nasazeni do Ligy mistrů, když budeme mistři. To je pro mě hlavní motivace. V Lize mistrů jsou ty největší zážitky. Teď jsme hráli s Arsenalem a PSG, to jsou ohromné zápasy. To je důvod, proč se nikam neženu. Teď v létě se určitě nikam nechystám. Pak se uvidí," řekl Suchý.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Krmenčík: Za gól jsem rád, ale měl jsem jich dát víc • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Čelůstka: Konkurence napravo? Můžu klidně hrát i na stoperu • VIDEO iSport TV