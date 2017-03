ONLINE: Česko - Slovensko 2:0. Po Černém se přesně trefil Linhart

Česká reprezentace do 21 let hraje první zápas v roce 2017. V Karviné uvítala slovenskou jednadvacítku, která stejně jako český výběr vyhrála svou kvalifikační skupinu a zahraje si na letošním mistrovství Evropy v Polsku. Trenér Vítězslav Lavička se bude muset obejít bez klíčových hráčů Patrika Schicka, Antonína Baráka a Jakuba Jankta, kteří byli nominováni do áčka, vyzkoušet může i nováčky Michala Sáčka ze Sparty, Jakuba Nečase z Mladé Boleslavi či brankáře slovenských Michalovců Patrika Maceje. Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.