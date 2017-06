Úroveň Česka je o něco slabší, řekl Hazard. Otřásl jím teror v Londýně

Jak se po sezoně cítíte fyzicky? Před týdnem jste hráli s Chelsea finále FA Cupu, v němž jste podlehli Arsenalu?

„Měl jsem čas si po finále odpočinout, s rodinou jsem byl v Londýně. Měli jsme už volno, může být trochu potíž dostat se zpět do formy, ale jsme profesionálové, takže to musíme zvládnout.“

Do týmu se vrací Vincent Kompany, který byl předtím kapitánem. Nyní jím jste vy. Mění se něco na vašich rolích po jeho návratu?

„Kompany je pořád lídr. Když je potřeba, řekne si své. Není to o kapitánovi, jsme skupina, která spolupracuje dohromady.“

Po tomto srazu můžete mít už 78 reprezentačních startů. To je v 26 letech slušné číslo, že?

„Jsem za to rád. Ovšem počet zápasů není důležitý, počítají se poháry. Je lepší odehrát méně zápasů a získat nějakou trofej než naopak, tedy mít hodně utkání a žádný pohár.“

Spekulovalo se o vašem přestupu do Realu Madrid. Myslíte, že byste s ním měl větší šanci vyhrát Ligu mistrů?

„Asi ano, když ji teď dvakrát po sobě vyhráli. Nikdo však neví, jak to bude za pět let. Je důležité, abych se zlepšoval. Abych mohl přispět k tomu, aby můj tým nějaký pohár vyhrál.“

Co soudíte o síle současného českého týmu, proti kterému budete hrát v pondělí?

„Před několika lety byla jeho úroveň výborná, teď je možná o něco slabší, ale lidé tam fotbal prožívají. Češi se snaží zlepšovat, pořád mají kvalitu.“

Proč je podle vás Belgie nyní tak silná?

„Měli jsme výbornou generaci, kterou jsme dali dohromady a sehráli se. Podporovalo nás i okolí.“

V Londýně došlo opět k teroristickému činu, vy tam působíte v Chelsea. Jak je to pro vás nepříjemné?

„Není tam klid, problémy už byly předtím v Manchesteru. Teď je to věcí policie, která se bude snažit o to, aby Evropa zůstala bezpečná. Není to příjemné.“

