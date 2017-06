Češi proti belgické síle: Schick a Souček jen do tyčí, drželi gólmani

BRANKÁŘI – Vaclík střídal v bolestech, Pavlenka uspěl

V brance začal Tomáš Vaclík a od prvních minut se na něj valily belgické útoky. Předvedl několik těžkých zákroků, na hřišti ale dlouho nevydržel. V 15. minutě šel do souboje s Romelem Lukakem a belgický tank ho přišpendlil na tyč. Střet českou jedničku bolel, ale Vaclík se po ošetření ještě vrátil do branky. Dál ale nechtěl zbytečně riskovat, už ve 32. minutě pustil na hřiště Jiřího Pavlenku. Slávistická jednička si vydatně zachytala. Pavlenka nezklamal, potvrdil jarní formu a zlikvidoval několik nebezpečných útoků. Celkově oba gólmani Jarolímův tým i přes dvě inkasované branky podrželi, z jejich strany nevznikl jediný velký problém.

OBRANA – stopeři nechávali hvězdám příliš prostoru

Jarolím vsadil na čtveřici Kadeřábek, Kalas, Brabec, Gebre Selassie, po pauze šel na plac Čelůstka místo Kadeřábka. Česká obrana prošla ohromně náročnou zkoušku. Belgická ofenzivní esa se dají těžko zastavovat, koncoví hráči dostávali dost prostoru a často nebezpečně zakončovali. Batshuayi z Chelsea otevřel skóre, kanonýr Evertonu Romelu Lukaku neuspěl především díky pohotovým zákrokům českých gólmanů. Ve druhé půli hrozili střídající Mertens i Benteke, nakonec rozhodl hlavou Fellaini, kterého neuhlídali Zmrhal ani Souček. Z krajních beků vypadal nejlépe Čelůstka, ve druhé půli zvládal i podporovat český útok. Zejména stopeři se proti tak kvalitním celkům musí ještě zlepšit.

ZÁLOHA - hru oživili Dočkal a Jankto

S belgickou rychlostí se česká čtveřice Krejčí, Souček, Darida, Zmrhal zprvu těžko srovnávala. Do vedoucí branky Batshuayie (25. minuta) byli hosté pod tlakem, středopolaři nedokázali udržet balon a často propadali v soubojích jeden na jednoho. Postupně se ale otrkali a ukázali i světlejší momenty – Krejčího důrazné napadání před prvním gólem (byť mu nejspíš prošel faul), i několik dalších nebezpečných centrů. Češi se ještě zlepšili ve druhé půli – zejména střídající dvojice Dočkal, Jankto hru oživila a rozvinula několik zajímavých ofenzivních akcí. Příjemně překvapil i Tomáš Souček. Mladý středopolař, který na jaře hostoval ze Slavie v Liberci, hrál uprostřed odvážně a byl blízko vyrovnání na 2:2. Jeho pěknou střelu levačkou zastavila deset minut před koncem tyčka Courtoisovy branky.

ÚTOK – Schick zahrozil střelou do tyče

Všichni byli zvědaví na Patrika Schicka, zda naváže na své výborné výkony z italské Sampdorie. Teprve 21letý forvard příliš vidět nebyl, když ale vzal balon, dokázal nebezpečně zahrozit. Ve 35. minutě mohl poslat Čechy do vedení 2:1. Parádní akci na jeden dotek zakončoval střelou bez přípravy zpoza vápna. Levačkou mířil téměř přesně, míč se nakonec otřel o tyč. Nejlepší akci ve druhé půli předvedl při nebezpečném brejku. Jankto vyvezl balon, předal ho Schickovi, ten z pravé strany navedl míč levačkou na střed. Přesnou kolmicí uvolnil do vápna Dočkala, ten ale zbrkle vystřelil a neohrozil branku. Přesto šlo o ukázku moderní akce, z jaké mohou padat góly. Český talent roku vydržel na hřišti přes půl hodiny, pak přepustil místo Milanu Škodovi. Trenéra Jarolíma určitě potěšila i sázka na Michaela Krmenčíka, který odehrál první poločas. Plzeňský bijec byl na správném místě, když v jednoduché situaci uklidil balon do sítě po přihrávce Krejčího a srovnal na 1:1. V národním mužstvu si drží famózní bilanci – při pěti startech nastřílel už čtyři góly!