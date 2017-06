Dočkal o trápení v Číně: Vše se točí kolem trenéra, který končí

"Poslední období, kdy jsem nehrál, pro mě bylo složité. Nikdy se mi moc nestávalo, že bych jen trénoval a nehrál. A kdo to tam nezažil, tak ani nelze vysvětlit, proč tomu tak bylo," řekl Dočkal na dnešním setkání s novináři v Bruselu, kde se reprezentace připravuje na sobotní zápas v Norsku. "O to ale větší chuť mám hrát za reprezentaci," dodal.

Ačkoli nechtěl prozrazovat detaily, naznačil, že za problém čínského klubu může trenér Ťia Siou-čchüan. "Hodně věcí se točí kolem trenéra, který teď končí. Co bych teď vyprávěl, se za chvíli změní, takže mi přijde zbytečné vysvětlovat něco, co už nemusí být aktuální. Věřím, že se teď spousta věcí změní k lepšímu," prohlásil Dočkal, který odešel v zimě ze Sparty údajně za 230 milionů korun. Z 12 možných zápasů čínské ligy ale odehrál jen sedm.

Teď doufá, že klub angažuje zahraničního kouče. "Nyní hodně záleží na tom, koho klub vybere jako nového trenéra. Všichni cizinci věříme, že by mohl přijít trenér ze zahraničí," řekl.

Dočkal připustil, že atmosféra v klubu není pro zahraniční hráče úplně ideální. "Je vidět, že všichni cizinci se těší na reprezentaci a na změnu prostředí. Já to mám stejně. Stýskalo se mi po hře, na jakou jsem zvyklý a moc jsem se na nároďák těšil, že si zahraju fotbal, který mám rád," přiznal.

Na Norsko rád vzpomíná

Těšení mu zvyšuje skutečnost, že se reprezentační tým chystá do Norska, kde Dočkal prožil jedno z nejlepších období kariéry v dresu Rosenborgu. "Norsko bylo fajn od začátku. Rád na to vzpomínám i z pohledu života, dobře se mi tam žilo. Cítil jsem, že lidi jsou rádi, že tam jsem a že na mě spoléhají," popisoval. "Mám tam stále kontakty, na Trondheim rád vzpomínám a brzy se tam chci jet znovu podívat," naznačil, že by ho ještě letos mohla čekat další cesta do Norska.

Sám je zvědavý, jakým výkonem se budou Norové prezentovat v sobotním kvalifikačním zápase MS, v němž oproti podzimnímu duelu v Praze nastoupí s novým trenérem Larsem Lagerbäckem. "Do budoucna to pro ně může být dobrý krok. Já v nich pořád vidím velký potenciál. Spíše mě překvapuje, že se nezvedají. Asi na ně má dopad, že jsou pod velkým tlakem," řekl Dočkal.

"Teď se jim i hodně obměnil kádr. Vypadli jim i docela důležití hráči. To ale neznamená, že to pro nás bude lehčí," dodal k absencím Tetteyho, Kinga či Diomandeho.

Věří však, že českému celku v důležitém duelu pomůže pondělní příprava s Belgií, v níž si hráči i přes prohru 1:2 dokázali, že jsou schopni hrát s největšími hvězdami. "Ideální příprava je, když si odneseme dobrý pocit ze hry a výkonu. Sice se nevyhrálo, ale výkon byl slušný. Každému zvedá sebevědomí, když se dokáže vyrovnat silným hráčům," dodal Dočkal.