Také videorozhodčí selhal?! Poslal Francii do deseti a vyvolal diskuze

Angličtí internacionálové se s technologií označovanou zkratkou VAR (Video Assistant Referee) setkali poprvé, a hned jim pomohla k vyrovnání zápasu s těžkým soupeřem.

Ve 47. minutě se v pokutovém území Francouzů skácel k zemi záložník Dele Alli po souboji s Raphaelem Varanem a italský sudí Davide Massa nařídil penaltu víceméně okamžitě. S videorozhodčím ale raději ještě celou situaci prokonzultoval.

Po krátké chvíli se rozhodl stopera Realu Madrid rovnou vyloučit přes vehementní protesty francouzských hráčů. Ty byly zřejmě na místě, televizní záběry totiž neprokázaly, že by Varane podrazil či strčil Alliho. Celý souboj by se dal shrnout jen otřepanou frází "kontakt tam byl."

Varaneho vyloučení vyvolalo poprask mezi fanoušky, a to i mezi těmi anglickými. "Špatné rozhodnutí. Penalta? Asi ano. Červená karta? Za mě určitě ne," komentoval jeden z nich na Twitteru. "Jak můžou zkazit takové rozhodnutí i s pomocí videa?" rozčiloval se další.

Přisadili si i někteří diváci z řad profesionálních fotbalistů, ironický tweet vyslal do světa záložník skotských Rangers Josh Windass. "Videorozhodčí fakt funguje. Dele Alli zakopl sám o sebe, video to posoudilo a Varane je stejně vyloučený," nechápal 23letý Angličan.

Rozhodnutí sudího obhajoval trenér Angličanů Gareth Southgate. "Rozhodčí se prostě chtěl ujistit, je to smysluplné rozhodnutí," řekl po zápase. "Ani s videem nebude vše posouzeno stoprocentně správně, vždy tam bude prvek vůle jedince. Ten zákrok jsem na videu neviděl, ale podle mě to byla určitě penalta i červená," dodal šestačtyřicetiletý kouč. Jeho protějšek Didier Deschamps nesouhlasil. "To vyloučení bylo poměrně přísné," okomentoval stroze kontroverzní situaci.

Ani penalta, kterou Harry Kane suverénně proměnil, ale Anglii nezachránila, Francie i v deseti dotáhla utkání do vítězného konce. Svou premiérovou trefou v národním týmu rozhodl o výhře 3:2 mladý tahoun Dortmundu Ousmane Dembélé.

A hráči Albionu byli pochopitelně zklamaní. "Nebyli jsme dost dobří," shrnul to jednoduše kapitán Harry Kane, který se postaral o obě anglické branky. "Dali jsme Francii dva góly a to by mělo stačit. Ale nenašli jsme způsob jak vyhrát, Francouzi dostávali v důležitých částech hřiště moc prostoru, i když hráli v deseti. My byli na koni, ale nedokázali jsme to dotáhnout do konce," postěžoval si kanonýr Tottenhamu.