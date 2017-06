Němci čelí kritice, nevzali hvězdy na Pohár FIFA. Uvidíte je za rok, řekl kouč

Zatímco ostatní vzali to nejlepší, co bylo k dispozici, Německo svou nominací na Pohár FIFA překvapilo. Trenér Joachim Löw totiž vynechal největší hvězdy v čele s Tonim Kroosem, Mesutem Özilem či Thomasem Müllerem. To se sice příliš nezdálo organizátorům, ale úspěšný trenér si za svým rozhodnutím stojí. I přesto, že tím vlastně oslabil německou jedenadvacítku, která hraje na EURO v Polsku.

Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil či Thomas Müller. Ty všechny si dovolil trenér Německa Joachim Löw vynechat z nominace na Pohár FIFA, který se momentálně odehrává v Rusku. Důvod je jednoznačný. Odpočinek.

„Hráči, kteří toho v sezoně odehráli hodně, se dostanou do bodu, kde mají svůj limit,“ vysvětlil Löw. Hvězdy velkoklubů toho skutečně za rok odehrají hodně, například Kroos si připsal v sezoně 58 zápasů. A před sebou má další náročný ročník.

Přesto se Löw dočkal za své rozhodnutí kritiky. „Srdce fotbalového fanouška krvácí, když mistři světa hrají na Poháru FIFA bez největších hvězd. Tito hráči jsou důvodem, proč jdou lidi na stadion,“ štvalo organizátora turnaje Alexeja Sorokina.

„Chápu, že Rusové měli jiná očekávání. Ale všechny hvězdy uvidí za rok,“ připomněl Löw blížící se mistrovství světa. „Na Poháru FIFA nejde v první řadě o výsledky. Jde o to, aby se tady hráči posunuli dál ve své kariéře,“ vysvětlil zkušený kouč.

„Nezáleží na tom, jak na Poháru FIFA skončíme. Dává smysl jít do turnaje s touto sestavou. Pomůže nám to příští rok, nebo možná za tři roky. Jednoho dne se Pohár FIFA stane důležitým turnajem pro ty, kteří tady jsou,“ zakončil Löw.

Nečekanou nominací každopádně německý kouč oslabil reprezentaci do 21 let, která by jinak pár hráčů z jeho týmu určitě využila. Na druhou stranu, Němci mají opravdu na výběr. A poznali to hned na úvod mládežnického EURO i Češi, kteří s Němci padli 0:2.

Německé áčko každopádně první zápas na Poháru FIFA i bez největších hvězd zvládlo, Austrálii porazilo 3:2. A to ještě spoustu šancí Němci neproměnili.