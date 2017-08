Sbohem, Anglie! Její nejlepší střelec Wayne Rooney v reprezentaci končí

"Vždy jsem si nominace skutečně považoval, ale myslím, že nastal čas se rozloučit," uvedl Rooney, který dal ve 119 zápasech za Anglii 53 gólů. O čtyři branky tím překonal bilanci legendárního Bobbyho Charltona z let 1958 až 1970. Rooney za reprezentaci nastupoval od roku 2003 a naposledy se v dresu Anglie objevil loni v listopadu.

Tehdy při výhře 3:0 nad Skotskem v kvalifikaci mistrovství světa odehrál celý zápas. "Mrzí mě jen to, že jsem s reprezentací nikdy na žádném turnaji neuspěl," připomněl černou sérii Anglie, se kterou na mistrovství světa i Evropy došel nejdál do čtvrtfinále.

Letošní rok je pro Rooneyho plný změn. V červenci opustil po 13 letech Manchester United a vrátil se do Evertonu, v jehož dresu v úvodu sezony září. Proto ani nebylo překvapení, že se měl objevit v anglické nominaci. Rooney se ale ještě před tím, než ho Southgate kontaktoval, rozhodl skončit.

"Bylo super, že mi Gareth zavolal a řekl mi, mě chce zpátky. Ale už jsem byl rozhodnutý, tak jsem mu řekl, že končím," uvedl útočník. "Nebylo to snadné, hodně jsem o tom přemýšlel a řešil to s rodinou, trenérem v Evertonu a nejbližšími. Hrát za Anglii, stejně tak jako být jejím kapitánem, pro mě bylo vždycky výjimečné," prohlásil.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx