Jarolím o doplnění nominace: Jaké pochybnosti? U Frýdka jsem váhal

Rozsáhlý seznam omluvenek ztěžuje reprezentačnímu kouči Karlu Jarolímovi cestu na poslední dva zápasy tohoto roku. Pro přípravu v Kataru na středeční duel s Islandem a sobotní proti domácímu celku donominoval šest hráčů. Vzhledem ke značným absencím je v kádru i sparťanský záložník Martin Frýdek, který za poslední měsíc nastoupil za první tým v lize pouze v neděli ve Zlíně. „Váhal jsem,“ prohlásil český kouč, který důrazně odmítl jakékoliv spekulace o tom, že by do nominace zasahovali hráčští agenti.

V jakém stavu hráči dorazili na sraz?

„Všichni v pořádku nejsou. Jarda Zmrhal a Radim Řezník mají zdravotní problémy, uvidíme, jak to s nimi dopadne. Možná budeme muset ještě polovat někoho jiného. Verdikt padne do večera.“

V pondělí jste nominoval dalších šest hráčů. Proč jste se rozhodl zrovna pro ně?

„Vypadli nám někteří hráči, obzvlášť ve středu pole to nebylo jednoduché dát dohromady. David Houska, který byl mezi náhradníky, je klíčovým hráčem Olomouce, která je momentálně na druhém místě ligy. Překvapením se může zdát Martin Frýdek, ale vzhledem k tomu, jaká situace nastala… Vzešlo to z toho, že za Spartu odehrál jeden zápas, v reprezentaci je vyzkoušený a jde o hráče, který se případně dá použít na více místech.“

U Frýdka jste váhal dlouho?

„Ano. Když jsem si promítal případné jiné možnosti, nakonec padla volba na něj.“

Nemůže jeho nominace vyvolat pochybnosti, když za poslední měsíc odehrál za áčko Sparty v lize jediný zápas a hned je v reprezentaci?

„A jaké pochybnosti?“

Ty, o kterých mluvil pan Berbr. (místopředseda FAČR naznačil, že na Jarolímovy nominace mají vliv hráčští agenti, pozn. red.)

„Jestli si myslíte, že to, co říkal pan Berbr, je pravda… Já nemám co na to odpovědět. Myslím, že je to přesně naopak. Agenti na mě žádný kontakt nemají, dělám to podle svého nejlepšího přesvědčení. To je všechno, co k tomu můžu říct.“

Co rozhodlo pro další dodatečně povolané hráče?

„Pepík Šural šel v poslední době výkonnostně nahoru, prosazuje se gólově. Honza Kliment také odehrál slušné utkání za Brondby. Rozhodli jsme se ho povolat na základě jeho výkonu v klubu, pořádnou šanci v reprezentaci ještě nedostal. Teď se naskytla možnost, věřím, že nás nezklame a odehraje jeden nebo druhý zápas dobře.“

Proč je v nominaci Jaromír Zmrhal, který nemá ve Slavii ideální formu?

„V klubu pravidelně nenastupuje, ale ať jsme ho pozvali kdykoliv, nikdy nás nezklamal. Kdyby nehrál delší dobu, je to jiná situace. Takhle sázíme na hráče, které máme a chceme kádr stabilizovat. Člověk by samozřejmě chtěl, že by mohli být i jiní hráči v lepší formě.“

Neuvažoval jste o dalších hráčích z Plzně, která suverénně vede ligu?

„Hořava se dlouhodobě potýká s problémy s koleny. Pauzu chce využít k tomu, aby se dal dohromady. To jsme akceptovali. Jinak by v nominaci byl, ale je lepší, aby se dal zdravotně do pořádku. U něj víme, co od něj můžeme očekávat.“

Velmi dobrou formu má i Daniel Kolář, nenapadl vás i on?

„Pro Plzeň je to velmi důležitý hráč, o tom není třeba pochybovat. Také tohle jméno mě napadlo, ale vzhledem k jeho věku… Asi by to byla otázka osobního setkání, případně jestli by sám měl zájem.“

Má dveře do reprezentace otevřené?

„Když bude hrát v takové pohodě a chuti, bude zdravotně v pořádku a my cítili, že mužstvu pomůže, tak proč ne.“

Nepřemýšlel jste o plzeňských stoperech Lukáši Hejdovi a Tomáši Hájkovi?

„Jsou také ve hře, ale nakonec jsme se rozhodli pro jiná jména. Plzeň hraje v týdnu ještě domácí pohár, i když v dané situaci pro ně není tak důležitý, ale určitě nebudou chtít vypadnout. Abychom jim taky nějaké hráče nechali…“