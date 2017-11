GALERIE dresů: Češi na nich mají hymnu, Španělé řeší skandální barvy

Velká vlna fotbalové módy! Reprezentace po celém světě ukázaly fanouškům, co budou v následujícím roce oblékat. Na co se můžete těšit? Češi už dnes proti Islandu poprvé oblečou zmodernizované dresy s několika detaily, jinde vsadili na retro styl. Obhájci světového titulu z Německa ponesou napodobeninu dresů z roku 1990, Lionel Messi s Argentinou pak speciální dresy k 125. výročí tamního fotbalového svazu. Nové španělské dresy naopak vyvolaly kontroverzní reakce i v reakci na současnou napjatou politickou situaci. Podívejte se v GALERII.

Co si oblečou Češi? Na červeném podkladu je vyobrazen motiv lví hlavy. Po delší době budou reprezentanti nastupovat také s kontrastními modrými trenkami. Nechybí ani připomínka 100. výročí vzniku Československa. Na vnitřních lemech rukávů jsou zobrazeny tituly „1918“ a „100 LET“, na spodním lemu dresu je umístěn text z hymny „Země česká domov můj“.

Ruská fotbalová historie není tak bohatá jako německá, nicméně i pořadatelé blížícího se šampionátu mají co nabídnout. Na domácím mistrovství nastoupí ve zmodernizovaných dresech Sovětského svazu z vítězné olympiády v roce 1988. Na celkem jednoduchém provedení převládá červená barva, ze které vyčnívají bílé pruhy vycházející zezad přes paže a hrudník.

Argentinci měli v jihoamerické kvalifikaci obrovské problémy, postup jim zajistil až hattrick Lionela Messiho v posledním zápase. Finalisté posledního mistrovství světa ponesou v Rusku pro ně klasické modrobílé pruhované dresy, které by měly oslavovat 125. výročí argentinského fotbalového svazu.

Jeden z velkých favoritů na světový titul Belgičané se na nadcházejícím světovém šampionátu vrátí o 33 let zpátky na EURO 1984, kde zářili například Jan Ceulemans nebo Enzo Scifo. Eden Hazard a spol. budou v Rusku nosit rudý dres s diamantovým motivem v oblasti hrudníku.

Stejně jako Němci, tak i Kolumbijci se vrátí k trikotům ze světového šampionátu z roku 1990, kde zářil například legendární Carlos Valderrama. Ze žlutého dresu na boku vystřelují dva červené a jeden modrý pruh, s 27 let starou předlohou je nejnovější model téměř identický.

Španělsko

V rozjitřené politické situaci ve Španělsku vyvolaly skandál nové dresy fotbalové reprezentace pro mistrovství světa. Tradičně červené trikoty na sobě mají také motivy ve žluté a modré barvě, jež může připomínat purpurovou, která byla součástí republikánské vlajky v letech 1931-1939. Republikánskou vlajku dodnes používají odpůrci španělské monarchie. Politické pozadí barev na nových dresech odmítl jak jejich výrobce, tak prezident španělského svazu Juan Luís Larrea. "Ta barva je jasně modrá. Testovalo se to i v dešti a zůstalo to modré," uvedl. Motivy tří barev na dresu mají připomínat historické trikoty, v nichž "La Roja" postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1994. Kauza s dresy přichází v době, kdy Španělském zmítá politická krize po referendu Katalánců o nezávislosti.