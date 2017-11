Nominovaný Frýdek o Spartě: Když člověk nehraje, kouše se to těžko

Víc jak měsíc si v lize nekopl do balonu, zápasy Sparty sledoval z tribuny. Martin Frýdek se ocitl ve složité situaci, na Letné spadl na vedlejší kolej. Až ho trenér Andrea Stramaccioni povolal do akce ve Zlíně, kde v neděli rovnou odehrál celé utkání. Ten zápas stačil k tomu, aby se pětadvacetiletý bojovník ocitl na reprezentační palubě pro přípravné duely v Kataru. „Byl jsem strašně překvapený,“ neskrýval údiv a zároveň i potěšení v úterý ráno před odletem.

Jak jste reagoval na vaši dodatečnou nominaci?

„Byl jsem strašně překvapený. Nejdřív jsem si myslel, že si ze mě někdo dělá srandu. Ale jsem strašně rád, že tady jsem a ta nominace přišla.“

Vzhledem k tomu, že jste do zápasu se Zlínem za Spartu víc jak měsíc nenastoupil, jde poměrně o velké překvapení, souhlasíte?

„Nečekal to asi vůbec nikdo. Jsem nesmírně rád, asi to je velká turbulence. Po jednom zápase jsem v reprezentaci, jsem za to vděčný.“

Kdy vás nominace zastihla?

„Nominace přišla po zápase, když jsme seděli v autobuse (po cestě z utkání ve Zlíně). Ze začátku jsem si fakt říkal, že je to sranda, než jsem slyšel v telefonu pana Šeterleho (manažer národního týmu). Pak jsem byl nadšený, že můžu jet. Třeba to pro mě znamená i další start v nároďáku.“

Jak berete situaci ve Spartě, kde jste se ani nedostával do nominace k zápasům?

„Celkově pro hráče, když nehraje, tak je to složité. Snažil jsem se připravovat tak, abych byl nachystaný na každý zápas. Důvěru jsem nedostal, nikdo to nemá nikomu za zlé. Trenér se tak rozhodl, že jsem se mu do sestavy zrovna nehodil, nebo tam byli lepší hráči. Připravoval jsem se na to, abych byl stoprocentně nachystaný na každý zápas, ať nominaci dostanu, nebo ne. Bohužel jsem ji nedostával, teď doufám, že jsem ve Zlíně ukázal, že tam patřím a zasloužím si dostat další příležitost.“

Kousal jste těžce, když jste nenastupoval?

„Nikdy se to nekouše dobře, nehrajete, je to hodně zvláštní. V téhle situaci jsem se ocitl poprvé.“

Může vám reprezentace pomoct k tomu, abyste se do sestavy víc prosazoval?

„Třeba i jo, ale nemůžu říct, že to bude tak, že jsem v reprezentaci a musím hrát ve Spartě. Takhle to určitě není.“

Měl jste nějaký pohovor s trenérem Stramaccionim?

„Tohle nechci komentovat.“

Byl jste celý měsíc připravený k zápasům?

„Zdravotní výpadek tam nebyl, vždycky jsem byl na zápas stoprocentně nachystaný.“

Kdyby podobný herní výpadek pokračoval, budete to v zimě nějak řešit?

„Já bych to nechal až na zimu. Teď abych řekl, že to budu řešit… Nevím, co bude za týden, natož za dva měsíce.“

Motivuje vás příklad Václava Kadlece, který také vypadl ze sestavy a nakonec se vrátil zpátky ve výborné formě?

„Abych pravdu řekl, na šanci jsem čekal měsíc a půl. Doufám, že jsem se jí ujal dobře a dostanu další. Ale záleží na trenérovi, jestli mi ji dá a budu hrát. To už je na něm, nechci rozhodovat za něho.“

Věříte tomu, že po Zlínu tu šanci dostanete?

„To asi není otázka na mě… Já doufám, že bych mohl hrát. Ale trenér musí hodnotit, jak jsem hrál a jestli mě pošle znovu na hřiště.“

Co říkáte na výsledky Sparty, vidíte ve hře nějaký posun?

„Snad to půjde nahoru, pošlapeme výsledkově i herně. Zatím je na nás vidět, že si na hřišti tolik nerozumíme, i když to začíná být lepší. Nevím, v čem je na hřišti největší překážka v tom, že se nám nedaří.“

Fotbalisté Sparty remizovali ve 13. kole první ligy ve Zlíně 2:2. Letenský celek o třetí výhru za sebou, která ho mohla posunout na čtvrté místo tabulky, přišel až v nastavení, kdy vyrovnal Adnan Džafič. Před tím se domácí ujali vedení zásluhou Ubonga Ekpaie, ale do přestávky srovnal Josef Šural a v 79. minutě otočil skóre Marc Janko.

