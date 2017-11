Coufal: Nezmar je srdce Liberce. Nedokážu si představit, že odejde

O pravém obránci Vladimíru Coufalovi se v souvislosti s reprezentací mluvilo už delší dobu, několikrát byl mezi náhradníky, ale do nominace národního celku se dostal až nyní před přípravným turnajem v Kataru. Pětadvacetiletý liberecký fotbalista před odletem přiznal, že si moc nedovede představit situaci, kdy by z klubu odešel Jan Nezmar. Úspěšný sportovní ředitel jedná se Slavií a je možné, že brzy změní působiště.

Coufal sleduje jednání o odchodu libereckého sportovního ředitele do Slavie s mírnými obavami. "Jasně, že to vnímám. Jestli odejde Honza Nezmar, tak to je srdce klubu. Nedokážu si moc představit, jak to tam bez něj bude vypadat," uvedl krajní obránce.

Jenže odchod klíčového člena libereckého vedení je reálný. Nezmar přiznal, že se Slavií jedná. Že klub hledá sportovního ředitele, naznačil i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. "Slavia obsadí pozici sportovního ředitele, který bude představenstvu klubu komplexně odpovědný za efektivní fungováni prvoligového týmu," oznámil na Twitteru.

Po cestě do Prahy skoro naboural

Liberecký kapitán Coufal se momentálně věnuje reprezentaci, kam dostal dodatečnou pozvánku. Coufal v původní nominaci nefiguroval, ale po zranění Radima Řezníka ho trenér Karel Jarolím dodatečně doplnil do týmu.

"Dozvěděl jsem se to včera (v pondělí) asi v sedm večer. Byl jsem s manželkou doma, už jsme si dělali večeři. Najednou mi volá pan Šeterle, že se mám co nejdřív dostavit do NH Hotelu. Obrovské překvapení," řekl dnes novinářům Coufal.

"Byla to hrozná hektika. Nevěděl jsem, co si mám sbalit, co přesně budu potřebovat. Měli jsme po tréninku, musel jsem na stadion a zabalit všechny věci. Pár věcí jsem možná ještě nestihl. Potom cesta do Prahy, skoro jsem naboural, jak jsem byl nervózní. Jel jsem sám, manželka mě chtěla hodit, ale malý synátor už spinkal, tak to nešlo," doplnil Coufal.

Do nominace mu pomohly nejen vlastní výkony v Liberci, kde se stal kapitánem, ale i fakt, že vedle Řezníka vypadli z nominace reprezentace i obvyklí praví obránci Pavel Kadeřábek a Theodor Gebre Selassie.

"Náhradník jsem byl už víckrát, to je pravda. Vyloženě jsem nebyl nikdy tak blízko jako teď. Vypadl Pavel Kadeřábek, Theo se omluvil. Tak jsem trochu doufal, že by to mohlo přijít. Ale úplně jsem se na to neupínal. Skoro jsem o tom ani nikdy nesnil, že se můžu dostat takhle vysoko," prohlásil Coufal.

Dodatečná nominace pro něj byla o to překvapivější, že přišla po sobotní prohře 1:3 na hřišti do té doby posledního týmu ligy Jihlavy. "Po té trojce v Jihlavě už jsem vůbec nečekal, že by něco takového mohlo přijít. Ale každé zlo je pro něco dobré. My jsme měli mít čtyři dny volna, takže bych si vyčistil hlavu i tak. Ale tohle je o hodně lepší," řekl.

Zatím neví, kolik si za premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu naúčtuje. "Ale určitě to něco bude stát, koneckonců v Liberci jsem pokladník já. Tak uvidíme," smál se Coufal.

Za reprezentační pozvánku zčásti vděčí i libereckému trenérovi Jindřichu Trpišovskému, pod nímž výkonnostně vyrostl. "Od doby, co přišel, tak jsem se stabilně dostal do ligového zatížení. Trochu změnil styl hry a ten mi vyhovuje. Zároveň za to vděčím i manželce a synovi, ti mi dodávají klid," uvedl Coufal.

Vzhledem k velké konkurenci na postu pravého obránce v reprezentaci příliš nepřemýšlí nad tím, zda by se v týmu mohl zabydlet. "Zrovna na pozici, kterou hraji, jsou tady neskutečně kvalitní kluci. Dva z bundesligy, jeden hraje v Turecku, může hrát Honza Bořil, který má formu. Takže já budu rád za každou šanci, ale neupínám se na to," řekl Coufal.