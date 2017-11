Příběh islandského trpaslíka. Co stojí za historickým postupem na MS?

Jsou malí, přesto se poprvé dostali mezi obry. Fotbalisté Islandu oslavili premiérový postup na mistrovství světa ve fotbale. Jak je možné, že to, na rozdíl od českých kolegů, dokázali? Přečtěte si příběh středečního soupeře národního týmu v přípravném utkání v Kataru.

Ta scéna, která ohromila Evropu v létě 2016, tu byla zase. Na trávníku před tribunami stáli fotbalisté v modrých dresech. Ruce vytvarované nad rameny do písmene V. Fanoušci v ochozech ve stejné figuře.

Společné tlesknutí s mohutným výkřikem: Hu! Pauza. A zase totéž. Až do mrazivé kulometné kadence.

Oslavný rituál Vikingů vítá proražení další bariéry islandského fotbalu. Nejdřív to byl první start na EURO vyšperkovaný čtvrtfinálovým úspěchem se skalpem Anglie, nyní je to premiérová mise na světový šampionát.

I kdyby na ní Island neurval ani bod, jeden triumf si už stejně odveze. Je nejmenším účastníkem v dějinách MS. S 330 tisíci obyvatel. Jako kdyby se na boj o nejlepší fotbalový celek na zeměkouli vypravila reprezentace Brna. Předtím držel rekord Trinidad a Tobago se 1,3 milionu lidí.

Fotbalový boom v panenské přírodě s gejzíry tedy překračuje veškerá očekávání. „Po EURO ve Francii všichni věděli, že na Islandu byla velká party. A víte, jak vypadá den po party - není jednoduché vstát a začít znova pracovat,“ upozorňuje Heimir Hallgrímsson, trenér islandského národního mužstva. „Nejtěžší bylo tedy po návratu z mistrovství Evropy jít dál. A ještě ve skupině s Chorvatskem, Tureckem, Ukrajinou a Finskem,“ dodal.

Byla to vážně fuška. A nervy až do závěrečného dvojzápasu. Skupině I průběžně vévodilo favorizované Chorvatsko. Seveřané na něj tlačili z druhé příčky. V odvetě Mandžukiče, Modriče, Kovačiče a Perišiče sekli 1:0, jenže poté prohráli ve Finsku také 0:1 a byli zase zpátky v závěsu.

V cílové rovince se však garde obrátilo. Islanďané neškobrtli s Ukrajinou, v Turecku a doma s Kosovem, kdežto Chorvati prohráli v Turecku a potom zažili domácí K. O. s Finskem. V 90. minutě Suomi nechali vyrovnat na 1:1.

První místo tak ovládl Island!

„Porážka Anglie na EURO rázem vypadá jako triumf,“ vyťukal na Twitter Gary Lineker, anglický legendární kanonýr a vtipný glosátor. Co vězí za fantastickým progresem? „Nestojí za tím zázrak,“ ujišťuje Lars Lagerbäck, trenérský machr ze Švédska, a hned zdůrazňuje: „Je za tím systematická práce.“

Tři pilíře k úspěchu

Právě on se na ní výrazně podílel. Po angažmá u reprezentace Tre kronor si zajel na otočku do Nigérie, ale pak se vylodil na ostrově na hraně Severního ledového a Atlantského oceánu. S jasným zadáním: pomoci zmodernizovat fotbalovou pyramidu.

Její tři základní pilíře ovšem už byly dané. Tak si je zrekapitulujme.

Pilíř číslo jedna: vzdělaní trenéři. Islandská fotbalová asociace použila peníze, které poskytuje svazům UEFA z prodeje televizních práv, na výchovu erudovaných koučů pro všechny věkové kategorie.

Arrigo Sacchi, italský trenérský revolucionář, kdysi hlásal, že elitní koučování by mělo být otevřené lidem z jakýchkoli oblastí života. Od operátorů přes makléře po úředníky nebo učitele. V islandských zeměpisných šířkách to uvádějí do praxe. V nadsázce lze říci, že trenérským kurzem tu prošli všichni dospělí. Dnes je v databázi přes 200 trenérů s nejvyšší licencí UEFA a dalších 500 s licencí UEFA B, tisíce nadšenců absolvují aspoň základní kurzy.

„Polovina koučů je pro kategorie U10 a polovina pro U8,“ upřesňuje Dagur Sveinn Dagbjartsson, koordinátor vzdělávacího programu. „Takže i když u nás začnete trénink ve čtyřech letech, máte kvalitního trenéra. A všichni jsou placení, nemáme amatéry. Každé dítě, které se rozhodne kopat do míče, platí ročně poplatek a může trénovat s profesionálním vedením.“

Pilíř číslo dvě: špičková zařízení. Na Islandu se to týkalo výstavby fotbalových hal. Jsou vytápěné, vybavené kvalifikovanými trenéry a otevřené všem. Spousta krytých hřišť vyrostla také u škol. Víte jak? Fotbalová asociace koupila pozemky u škol a postavila jednoduché stavby s umělými trávníky. Děti se o přestávkách nebo po vyučování mohou vyblbnout s balonem.

„Moje teorie, proč jsme to dotáhli tak daleko, je, že nikde jinde na světě nedokáže tolik dětí trénovat tak hodně hodin s fundovanými trenéry a v tak výborných podmínkách,“ říká Dadi Rafinsson, kouč akademie v Breidabliku. „Malí špunti přijdou ze školy, hodí tašku dokouta, autobus je převeze k nám a jenom hrají pro radost. Starší děti přijdou později a v 6 trénuje první tým. Máme hodně interakce, mezi hráči, trenéry v klubu. Kouči se snaží být přáteli a učiteli. Disciplína musí být, ale nechceme, aby byli všichni stejní roboti,“ dodává.

Pilíř číslo tři: otevřenost novým myšlenkám. Trenérské delegace jezdí na výzvědy po celém světě, aby načerpaly inspiraci a neustrnuly ve vývoji. „Pokud jste viděli náš kádr na EURO 2016, musíte uznat, že v něm byli velmi dobře vzdělaní hráči,“ konstatoval Lagersbäck. Systematická byla i jeho výměna u národního týmu. Po francouzské evropské jízdě Švéda nahradil Hallgrímsson, který mu dělal asistenta a plynule navázal na dané principy.

Vstupenka do Ruska na veletrh světového fotbalu proto zase až tolik nepřekvapuje. Potomci Vikingů jdou totiž štěstí logickými kroky naproti.