Nováka učil auty rekordman ze Stoke. Měl na nás čtyři kamery, vzpomíná

PŘÍMO Z DAUHÁ | V Anglii začínala sezona 2008/2009 a jeden z největších hitů byl chlap, co vypadal jako drvoštěp, a hrál za nováčka Stoke City. No, hrál... Jasně že hrál, ale hlavně házel auty. Házel je silou, jako když kopne kůň, a ještě šíleně daleko. A jeho tým z nich dával důležité góly. Rory Delap, kdekdo to jméno zná. I Filip Novák si na něj vzpomněl, potom, co podobně nahrál na trefu Tomáši Součkovi proti Islandu.

„Učil mě úchop míče, techniku hodu, pomohl mi a házím to ještě dál,“ vzpomíná český obránce na minulou sezonu, kdy do tréninkového centra Midtjyllandu dorazil „na kukačku“ 40letý chlap ze Severního Irska.

Delap momentálně trénuje juniorský výběr Derby County, ale předtím měl dlouhou kariéru a zejména ve Stoke City, kde strávil její nejdelší část, skoro sedm let, se po celém světě proflákl jako „ten, co hází dlouhé a nebezpečné auty“.

Na YouTube má plno videí, jak z toho jeho kolegové z útoku dávají góly, na jeho stránce na Wikipedii je jen tomuhle umění věnovaná speciální kapitola. Něco jako kdyby měl Lionel Messi u sebe zarážku „kličkování mezi protihráči“.

Tak třeba se tam píše, že Delap byl školním přeborníkem v hodu oštěpem. No, aby ne... Trenér Martin O’Neill jeho auty označil za totožné rohovému nebo přímému kopu, a taky prošly měřením. Míč uměl poslat až někam kolem čtyřiceti metrů, a lítal rychlostí zhruba 60 kilometrů v hodině. Kdyby takhle mrsknul balonem v obci... No, to je fuk.

„Jemu to navíc lítalo hezky rovně, já to házím spíš do výšky,“ komentuje Delapovu techniku Novák stejně, jako to před pár lety udělal i Tony Pulis, bývalý kouč statného obránce ze Stoke City.

Novák si svého slavného učitele vygooglil až později, ale když za ním do Dánska dorazil i s kamerami, jenom zíral na muže ve středním věku.

„Vzali si čtyři kamery, přímo jsem mu ukázal svůj hod, on si to zastavil a pak mi na iPadu ukazoval, jaký mám mít postoj, jakou nohou jít dopředu. Věnuje se tomu hodně a není to vůbec na škodu. Sám se divil, že to házím tak daleko, přitom nemám ten švih jako on,“ říká Novák.

Jeho kousek nachytal Islanďany. Od pravé autové čáry, kam si přeběhl ze své obvyklé levé lajny, hodil oblouk do vápna, a někdy před penaltovým puntíkem padl balon na pravačku Tomáše Součka. A Češi vedli.

„Říkal, že prý za námi přijede ještě jednou a koukne, jak se zlepšuju, že to zkusíme vypilovat ještě víc,“ vyprávěl pak úspěšný vrhač, že ho čeká ještě minimálně jedna schůzka s nejslavnějším autovým specialistou světa.

Jsem rád, že jsme je zaskočili vlastní zbraní, hodnotí výhru nad Islandem Karel Jarolím