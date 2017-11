Jak zvítězili Češi: prázdné tribuny v Kataru i výhodné slávistické rotace

Na přípravné utkání v Dauhá mezi Českem a Islandem přišla tristní návštěva • FOTO: Koláž iSport.cz Ázerbájdžán (2:1), San Marino (5:0) a naposledy Island (2:1). Vůbec poprvé se za éry Karla Jarolíma stalo, že česká fotbalová reprezentace zvítězila ve třech zápasech po sobě. Na přípravném turnaji v Kataru národní tým odklidil z cesty i účastníka světového šampionátu v Rusku a připsal si velmi cenný skalp. Co zápas s Islandem Jarolímově družině přinesl? Mimo jiné se dařilo slávistickým náhradníkům, zklamáním byla naopak takřka nulová divácká návštěva.

PRÁZDNÉ TRIBUNY Čeští reprezentanti na stadionu v Kataru nastoupili proti Islandu • Foto FAČR/Jan Tauber Přítomné diváky pomalu šlo spočítat na prstech ruky. Místní obyvatele duel Česka s Islandem vůbec nezajímal, podívat se přišli především ti, co do Dauhá přiletěli s českou výpravou, případně turisté, co se zrovna nacházejí v katarské metropoli. Zápas na moderním stadionu, kde se bude hrát mistrovství světa 2022, sledovala maximálně stovka diváků. „Věděl jsem, že tady na fotbal lidi moc nechodí, ale na druhou stranu je to v příjemném klimatu, než v té zimě u nás,“ snažil se zlehčit tristní návštěvu trenér Karel Jarolím.

STŘÍLEJÍCÍ NÁHRADNÍCI ZE SLAVIE Radost po úvodním gólu Tomáše Součka • Foto FAČR/Jan Tauber Tomáš Souček i Jan Sýkora se do české nominace dostali i přesto, že v klubu nenastupují pravidelně. Ani jeden ze záložníků nefiguroval v základní sestavě Slavie v nedělním šlágru v Plzni. Jarolímovu důvěru mu ale hráči bohatě splatili – Tomáš Souček důrazem ve vápně otevřel skóre, Jan Sýkora se zapojil do hry v 62. minutě a hned po třech minutách na trávníku vstřelil druhý gól. V nadsázce lze říci, že jim pomohla tolik propíraná rotace v sestavě Slavie a na reprezentační sraz přijeli čerství. Pro oba šikovné mladíky to navíc znamenalo premiérové trefy v reprezentačním dresu. „Co jsem v reprezentaci, tak jsem měl skoro v každém zápase šanci, byla tam tyč a břevno, tak jsem rád, že jsem to konečně protrhnul. Snad budou góly přibývat,“ pochvaloval si Souček. „Jsem za gól rád, zvlášť, když nakonec byl vítězný. Už když míč letěl na Filipa (Nováka), tak jsem si říkal, že by to mohl sklepnout leda tam, kam to nakonec letělo. Tak jsem si počkal, zatímco ostatní to strhlo k míči a já vyplaval sám,“ popsal svůj gól Sýkora.

„UKRADENÁ“ ZBRAŇ OD SOUPEŘE Filipa Nováka učil dlouhé auty odborník na slovo vzatý Rory Delap • Foto koláž iSport.cz Zní to zvláštně, ale Češi v utkání „ukradli“ soupeři to, čím se nejvíc pyšní. Island rád dostává soupeře pod tlak při standardních situacích, případně dlouhých autových vhazováních. Dlouhý aut ale nakonec použili Češi při vedoucí brance. Filip Novák hodil balon do vápna, kde se mezi laxními Islanďany nejlépe zorientoval Souček a poslal míč do sítě. „Filip Novák má skvělé auty, zkoušeli jsme to i na tréninku. Ono to letělo a letělo, až to doletělo ke mně a protrhnul jsem to. Čekal jsem, že to bude přede mnou někdo tečovat, ale ono to letělo fakt dlouho, tak jsem předskočil svého hráče. Přitom auty jsou jejich největší síla,“ prohlásil Souček. Novák pak novinářům vyprávěl, jak ho dlouhé auty učil v dánském Midtjyllandu házet Rory Delap. Tedy frajer, který během své kariéry ve Stoke házel míč na vzdálenost až padesát metrů a dodnes drží v této disciplíně rekordy.

ZAČÁTEK VÍTĚZNÉ SÉRIE? Reprezentační trenér Karel Jarolím na zápase s Islandem • Foto FAČR/Štěpán Černý Trenér Jarolím působí ve funkci od léta 2016, kdy na reprezentační lavičku usedl po Pavlu Vrbovi. Poprvé zažívá delší vítěznou slast, vyhrát s národním týmem tři zápasy po sobě se mu dosud ještě nepodařilo. Úspěchy s Ázerbájdžánem (2:1), San Marinem (5:0) a naposledy s Islandem (2:1) můžou značit lepší zítřky. Island přeci jen už je zvučnější soupeř, jeden z účastníků letního světového šampionátu v Rusku. Jen škoda, že tým nedokázal soustavněji vítězit během pokažené kvalifikace, ale až ve chvíli, kdy se hrají přípravné zápasy… Pravdu o kvalitě a schopnostech týmu naplno odhalí až příští podzim, kdy Česko vstupuje do Ligy národů a následně rozehraje kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020.

720p 360p REKLAMA Jsem rád, že jsme je zaskočili vlastní zbraní, hodnotí výhru nad Islandem Karel Jarolím • VIDEO Štěpán Černý, FAČR 720p 360p REKLAMA První góly Součka a Sýkory? Bude je to něco stát, usmívá se Filip Novák • VIDEO Štěpán Černý, FAČR