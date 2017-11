Takhle staví tým český soupeř: Katar zásobuje tým z 2. ligy v Belgii

Muž, o kterém se kvůli nominaci do reprezentace mnohé namluvilo - Martin Frýdek • FAČR/Jan Tauber

Při pohledu na katarskou nominaci vás zaujme, odkud dnešní soupeř českých fotbalistů (zápas ONLINE od 17:30) bere nejvíc hráčů. Hned pětici do nominace vybral španělský trenér Felix Sánchez z druholigového belgického Eupenu. Tento klub poblíž Lutychu se stává centrem, kam bohatá země umísťuje talenty, které se vytipovává především v Africe.

Kataru momentálně patří 97. příčka v žebříčku FIFA a k postupu na mistrovství světa měl daleko. Sice prošel do třetí fáze asijské kvalifikace, ale v šestičlenné skupině skončil poslední. Tamní asociace však dělá vše pro to, aby byl tým připravený na domácí mistrovství světa 2022.

Projekt Eupen je jeho součástí.

Před pěti lety do nenápadného klubu, který měl finanční problémy, dorazila skupina katarských investorů z Aspire Zone Foundation, která má pod sebou gigantický program na vyhledávání talentovaných fotbalistů. Každý rok jich sleduje až tři a půl milionu v rozvojových zemích. Nejlepší z nich pak putují do velkorysé Aspire Academy v Dauhá, kde se jim dostane ideálních podmínek pro další fotbalový rozvoj.

V celém řetězci chyběl jediný článek: dát těmto talentům možnost zahrát si ve fotbalově rozvinuté zemi. Problém se vyřešil akvizicí klubu v Eupenu.

Katarský klub v Belgii je řízený odborníky z Německa a Španělska. „Náš sportovní ředitel přišel z Barcelony, ze Španělska je náš celý tým trenérů, jde nám o ofenzivní fotbal,“ vysvětluje šéf klubu Christoph Henkel, který v minulosti vedl mládežnickou akademii v 1. FC Köln.

Nejhvězdnější jméno je ale nejnověji na postu hlavního trenéra. Tím se tento měsíc stal Claude Makelele, někdejší hvězda Realu Madrid a Chelsea a francouzský vicemistr světa 2006.

Projekt už přináší první výsledky. Senegalský obránce Diawandou Diagne z katarského Eupenu zamířil do barcelonského béčka a dokonce se v jednom utkání Španělského poháru dostal do nominace i v áčku po boku největších hvězd. Nyní hostuje opět v Eupenu. Nigerijský útočník Henry Onyekuru zase odešel za osm milionů eur do Evertonu, dnes hostuje v Anderlechtu.

Henkel odmítá, že by se Eupen měl stát zdrojem naturalizovaných reprezentantů pro Katar. V aktuální nominaci jsou pouze hráči z Eupenu, kteří pocházejí z Kataru. Jinak o hráče původem z jiných zemí na reprezentační soupisce Kataru není nouze. Tentokrát třeba chybí uruguayský rodák Sebastián Soria, se 123 zápasy a 40 góly katarský rekordman.

Proč tedy Katar investuje do Eupenu, když efekt pro jeho reprezentaci není tak zásadní? Nejde o žádný humanitární projekt. „Zvyšuje povědomí o Kataru, který se chce stát globálním hráčem ve světovém fotbalu,“ vysvětlil Henkel.

720p 360p REKLAMA Nevyzpytatelný soupeř, snažící se praktikovat styl tiki-taka, hodnotí Katar Karel Jarolím • VIDEO iSport TV