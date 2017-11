Šance pro nováčky! Ukažte, co ve vás je, apeluje Jarolím před Katarem

PŘÍMO Z DAUHÁ | Bude na co koukat a co rozebírat, jestli to do budoucna má smysl, nebo nemá. Pod dohledem budou nováčci. Karel Jarolím vzal do Kataru celkem pět hráčů, kteří předtím ještě neměli ani minutu v národním týmu, a teď proti domácímu výběru zřejmě dostanou luxusní prostor. „Mají ideální možnost ukázat, že se s nimi může počítat navážno,“ motivuje kouč Stefana Simiče, Davida Housku, Vladimíra Coufala i Šimona Faltu a Roberta Hrubého, kteří už krátce hráli proti Islandu.

Když Karel Jarolím vybíral kádr pro březnový přátelák s Litvou a následně na kvalifi kaci se San Marinem, což byl ale taky pouťák, objevil se v nominaci jenom jeden hráč bez předchozího startu – Tomáš Přikryl. Do bohatého emirátu na břehu Perského zálivu jich vzal pět.

Důvody měl, před nominací se naštosovaly omluvenky kvůli zdravotnímu stavu, například u Pavla Kadeřábka, a taky rodinné důvody, viz Bořek Dočkal nebo Theodor Gebre Selassie. Tak jedenašedesátiletý kouč hrábl do zelenáčů.

Z nich jen Šimon Falta už poznal prostředí reprezentačního áčka, byl v týmu na závěr nepodařené kvalifikace se San Marinem a v Ázerbájdžánu. Ale nezahrál si. Pořád mu na řádku vedle jména blikala nula, stejně jako jeho kolegům nováčkům Robertu Hrubému, Davidu Houskovi, Stefanu Simičovi a Vladimíru Coufalovi.

Falta s Hrubým už aspoň stihli krátkou roli ve středečním vítězném utkání s Islandem, oba tříminutovou. To není vůbec nic proti tomu, jakou porci by měli zvládnout dnes, přičemž není jisté, jestli se do základu vejde celá pětka. I tak si zahrají dost. A tak trochu se čeká, jestli realizačnímu týmu reprezentace rozšíří obzory.

Projděte si vizitky pěti nováčků v reprezentaci, kteří před Islandem neodehráli ani minutu:

„Jestli budou přínosem, nebo ne, o tom si teď můžu myslet, co chci. Důležité je, co ukáže až samotný zápas, co v nich ve skutečnosti je. Musí si s tím umět poradit, když ne, bylo by to špatné,“ neohlíží se Jarolím na to, že na hřiště pouští úplné zajíčky.

Ukázali se už v lize. Falta s Houskou ženou Sigmu Olomouc neuvěřitelně jako druhý tým ligy za Viktorií Plzeň. Slavia i Sparta na ně ztrácí. Je to pecka podzimu, na výběr Václava Jílka se dá dívat s radostí.

Něco podobného má i Coufal ve Slovanu Liberec. I tady se zvýraznila fungující klubová práce, kterou hráči efektivně a přitažlivě přenáší na hřiště.

Hrubý a Simič jsou trochu jiné případy, oba hrají za týmy, které bojují o záchranu, ale při hodnocení jejich individuálních výkonů mezi spoluhráči vynikají. Hrubý v Baníku, Simič v Crotone, kterému se potom, co se prosadil do základu, začalo výsledkově dařit. Z posledních tří utkání porazilo Fiorentinu a Boloňu.

„Tohle mi může akorát pomoct po pauze, kterou jsem kvůli zranění prodělal. Rozehrál jsem se. Teď záleží, jak si to v reprezentaci nastavím v hlavě, protože být v základní jedenáctce dlouhodobě je můj cíl. Jde o to připravit se na maximum a vyvarovat se všech chyb, zkrátka využít šanci, když přijde,“ vystihuje svou pozici Simič.

„Já ty kluky uklidňovat nebudu, ti jsou klidní dost,“ usmívá se Jarolím. „Já je musím dostat do napětí, aby věděli, že jde o místa v reprezentaci. Mají ideální možnost ukázat, že se s nimi může počítat navážno,“ nabádá je. Ta šance přichází dnes odpoledne.

