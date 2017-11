Jarolím: Barák už má roky, aby byl oporou. Nováčci si to musí srovnat

Co jste na jeho výkon proti Kataru říkal?

„Prosadit se umí, to o něm víme. A když mu to vydrží, budu jedině rád.“

Nevidíte na něm i zvýšené sebevědomí?

„Sebevědomý je, copak o to, to mu nechybí. Taky mu pomohlo, že dal v posledních zápasech v Itálii dvě branky, které navíc zajistily týmu body, to by pak stouplo sebevědomí komukoliv. Je to důležité pro něj, i pro nás.“

Roste z něj opora týmu?

„Měl by se do téhle role vypracovat, aby se stal jedním z tahounů české reprezentace. Roky už na to ostatně má.“

Je taky fakt, že pokaždé, když Antonín Barák nastoupil za národní tým, neprohráli jste.

„Fakt, jo?“

720p 360p <p><span>Výběr trenéra Jarolíma si poradil s Katarem. Hubenou výhru 1:0 vystřelil Antonín Barák už v 15. minutě. Na dojmy reprezentačního kouče bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.</span></p> REKLAMA Byla to velká dřina, hodnotil Jarolím těsnou výhru nad Katarem • VIDEO iSport TV

No, ano. Vidíte za tím něco víc, nebo je to třeba jen souhra náhod?

„Já doufám, že to žádná souhra náhod není, že má na hřišti pro nás svůj význam, a proto s ním neprohráváme. Bylo by dobře, kdyby takhle pokračoval dál.“

Jak jste vnímal výkon týmu proti Kataru obecně?

„Střídali jsme lepší momenty s horšími. Na můj vkus tam bylo hodně nevynucených chyb, z čehož pramenily protiútoky soupeře. Ale nemohli jsme si myslet, že to bude fungovat promazaně, protože v tomto složení tým nastoupil poprvé. V podstatě spolu jednou trénovali a byl bych bláhový, kdybych si myslel, že to bude šlapat. Výsledek určitě předčil herní obraz hry. A na výsledky se to hraje.“

Dvě výhry v Kataru, spokojenost?

„Hraje se to na výsledek, což se podařilo. To samozřejmě těší, ale co se týče herního obrazu, je na čem dělat.“

Mluvil jste o složení, v němž mužstvo nastoupilo poprvé, spousta hráčů v týmu byli úplní nováčci. Co jste na ně říkal?

„Na to je ještě brzo je hodnotit. Někdo se s tím vypořádal lépe, někdo hůř. Každý si to musí srovnat v hlavě sám a dát i následnými výkony v klubu najevo, jestli se s ním dá počítat dál.“