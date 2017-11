Turnaj pro země bez MS při MS?! V Americe nad ním uvažují, zmiňují i Česko

Nizozemský útočník Arjen Robben vstřelil proti Švédsku dvě branky, k postupu do baráže to však jeho týmu nestačilo • Reuters

Pro země, které budou chybět na mistrovství světa ve fotbale v Rusku, se možná rýsuje zajímavá alternativa. Ve Spojených státech uvažují o tom, že by v červnu uspořádali turnaj pro týmy, které se mezi elitu tentokrát nevešly. Mezi reprezentacemi, které by mohly být osloveny, figuruje podle BBC také Česká republika.

Itálie, Nizozemsko, Wales, Turecko, Chile, Ghana, domácí USA a… Česko? Hypotetické složení turnaje s osazenstvem, které se nepropracovalo na světový šampionát, nepůsobí na první pohled vůbec béčkově.

Server BBC již minulý týden informoval, že myšlenka na takovou akci se rodí v zámoří. Právě vyřazení Američanů patřilo mezi největší překvapení kvalifikace. V zemi, kde dlouhodobě roste základna fotbalových fanoušků, se snaží vymyslet záplatu, která by zacelila alespoň některé škody.

Kdo by mohl hrát na americkém turnaji? USA, Itálie, Nizozemsko, Wales, Česká republika, Rakousko, Skotsko, Bosna a Herzegovina, Irsko, Severní Irsko, Řecko, Chile, Ghana, Kamerun, Pobřeží slonoviny,

Vždyť třeba televizní stanice Fox Sports zaplatila za televizní práva na mistrovství světa 425 milionů dolarů (9,2 miliardy korun) a teď má v rukou bez účasti amerického týmu částečně znehodnocený produkt.

Neobvyklá myšlenka naráží na překážky, které je potřeba vyřešit.

Povolila by Mezinárodní fotbalová federace FIFA konkurenci pro svoji vrcholnou akci? BBC informuje, že pokud by turnaj neporušil pravidla pro mezinárodní zápasy, nestálo by mu v tomto ohledu nic v cestě.

Další velký otazník: Byl by turnaj, který by v celosvětové pozornosti stál na vedlejší koleji, atraktivní pro jeho účastníky? „Jsem si docela jistý, že Italové by radši jeli na dovolenou. Taky jsem přesvědčený, že by týmy přijely s méně zkušenými hráči,“ odhadl americký novinář Michael Lewis.

V Česku úvahy o americké misi nejsou na pořadu dne. „Zatím jsem o tom neslyšel. Nicméně právě řešíme červnový program,“ řekl iSport.cz manažer národního týmu Jaromír Šetrle.

Na Slovensku jsou zatím ve svém postoji rezervovaní, ale v případě, že by se turnaj uskutečnil, nad účastí by vážně přemýšleli. „V červnovém termínu chceme odehrát přípravné zápasy. Takhle bychom měli zabezpečený turnaj a bylo by to něco nového. Potom by to stálo za to, abychom o tom diskutovali. Zdůrazňuji, že tomu FIFA asi nedá zelenou,“ řekl pro sport.sk asistent reprezentačního trenéra Štefan Tarkovič.