Kalas zpátky v Chelsea. Mistr ho vzal do Číny, může hrát proti gigantům

Jaká bude fotbalová budoucnost Tomáše Kalase? Nejbližší zůstane spojená s Chelsea. Český obránce se totiž vešel do kádru anglického mistra, který vyrazil na předsezonní turné do Číny. Na něm si může zahrát proti dalším gigantům: v Pekingu i proti Arsenalu s Petrem Čechem, v plánu jsou také zápasy s Bayernem Mnichov a Interem Milán.

Kalas strávil uplynulou sezonu na hostování ve druholigovém Fulhamu, s nímž se probojoval do play off o postup do Premier League. Ještě nedávno britská média viděla permanentní odchod českého reprezentanta z Chelsea do jiného působiště jako hotovou věc. Velký zájem o jeho služby projevil například Hull City, ale i další anglické kluby. Nyní se hovoří o tom, že by naopak mohl prodloužit stávající kontrakt v Chelsea a opět odejít na hostování.

Trenér Antonio Conte se rozhodl, že chce mít Kalase na zahájení letní přípravy. A na rozdíl od hvězdné dvojice Diega Costy a Nemanji Matiče, která řeší přestup do jiného klubu, vzal obránce také na herní kemp do Číny. Fotografii z paluby letadla zveřejnil na Twitteru útočník Michy Batshuyai. Kalas se na ní usmívá po boku prvotřídních hvězd Thibauta Cortoise, Davida Luize a Ceska Fábregase.

V přípravě už dostal šanci obléknout dres "blues" ve druhém poločase úvodního přípravného zápasu proti Fulhamu (8:2).

Co bude dál? "Náš i Tomášův záměr je, že v následující sezoně by chtěl odehrát co nejvíc zápasů ve druhé lize. Otázka jen je, jestli zůstane ve Fulhamu, jsou na něj zájemci a může si vybírat,“ řekl v nedávném rozhovoru pro deník Sport Kalasův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

V Chelsea už stihl zazářit během fyzických testů. "On měl druhý nejlepší odraz, první byl Francouz Zouma. Premier League tohle vyžaduje, tam hrajete proti terminátorům," podotkl Kolář.