Mourinho: Neymarův přestup zničil trh. Lukaku by teď stál dvakrát tolik

Klidně by si mohl říct, že je vítěz. Trenér José Mourinho si mne ruce. Během letního přestupového okna totiž prokázal geniální instinkt. Nečekal, jak se bude situace vyvíjet, a posily nakoupil co nejdřív to bylo jen možné. „A bylo to velmi moudré rozhodnutí. Kdybychom třeba Romela Lukaka chtěli na konci srpna, tedy po Neymarově odchodu z Barcelony, nestál by 70, ale 150 milionů liber,“ uvedl portugalský kouč pro britský deník The Times.

Zatímco velké kluby posilovaly postupně během léta, José Mourinho zvolil jinou strategii. Po vedení United si vyžádal, aby hráči přišli hned. A trefil jackpot.

„Očekávali jsme, že by mohlo dojít k nějakému přestupu, který by mohl totálně změnit celý trh jednou provždy. Většinou jsou transfery realizované až na konci léta levnější, ale letos, poté, co Neymar odešel z Barcelony do PSG, se to otočilo,“ uvedl Mourinho v rozhovoru pro The Times.

Kdyby tak Manchester kupoval Lukaka až v průběhu srpna, stál by podle Mourinha jednou tolik. „Jeho cena by vyletěla ze 70 milionů liber (cca 2 miliardy korun) na nějakých 150 milionů. To samé Nemanja Matič. Chelsea by rázem chtěla 60 až 70. Ale díky bohu jsme velmi dobře odhadli vývoj trhu,“ pokračoval portugalský kouč.

Jako důkaz nabídl Mourinho případ Philippeho Coutinha z Liverpoolu. Za něho Barcelona nabízela částku, která přesahovala 100 milionů liber (2,8 miliardy korun).

„Neymar všechno naboural. Kdyby nejdražším hráčem v historii fotbalu zůstal Paul Pogba, myslím si, že by Coutinho za tyto peníze skončil v Barceloně,“ dodal kouč United.

To se však nestalo a Liverpool nebyl nucen svoji oporu pustit. I proto musel katalánský celek najít náhradu jinde. A za přemrštěnou sumu 105 milionů eur (2,7 milionů korun) přivedl z Borussie Dortmund teprve 20letého Ousmaneho Dembelého.

