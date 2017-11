Nachystá Real megapřestup? Chci hrát pod Zidanem, šokoval Hazard

Dosud se o tom jen šuškalo. Eden Hazard a Real Madrid? Zájem by byl, neslo se ve španělských médiích v posledních přestupních obdobích. Nyní však belgická superstar naplno potvrdila, že spolupráce s koučem madridského klubu Zinedinem Zidanem je více než lákavá. „Splnil by se mi jeden velký sen,“ uvedl křídelník Chelsea pro Radio Television Luxembourg.

V minulé sezoně byl jedním z hlavních strůjců mistrovského titulu. Po Diegu Costovi byl Eden Hazard nejproduktivnějším hráčem (16+5) Chelsea v Premier League. Nebýt jeho zranění těsně na konci sezony, zřejmě by si skvělou formu přenesl i do aktuálního ročníku.

Pokud se mu na ni podaří po návratu na hřiště navázat, je dost možné, že jeho velký sen hrát v jednom klubu pod Zidanem, nabyde reálných rozměrů. Nejednou se v minulosti spekulovalo, že by Real měl o Hazarda zájem. Jednou měl v kádru španělského mistra nahradit Ronalda, kterému pomalu naskakují roky, podruhé zase „věčného maroda“ Garetha Balea.

„Všichni ví, jaký k Zidanovi chovám respekt. Uctívám ho jako hráče i jako trenéra. Byl to vždycky můj idol. Nevím, co s mojí kariérou v následujících letech bude, ale kdybych si pod ním zahrál, splnil by se mi sen,“ řekl tahoun Belgie na reprezentačním srazu.

Zároveň však okamžitě doplnil frázi, že se nejedná o úprk z Chelsea. „Užívám si tu každou chvíli a stále mám s klubem co dokázat. Na nic jiného se momentálně nesoustředím.“

Co se týká zájmu ze strany francouzského internacionála, toho se Hazard nemusí vůbec obávat. V minulosti už Zidane několikrát prohlásil, že patří mezi jeho oblíbené fotbalisty. „Po Ronaldovi a Messim ho mam nejraději. Rád ho sleduji,“ uvedl v roce 2015.

A ještě o pět let dříve, když jako 19letý mladík válel v Lille, doporučil jej Zidane vedení Realu. To však na jeho rady nedalo. O dva roky později zamířil Hazard do Chelsea, kde vyrostl v hráče světového formátu. V klubu má smlouvu do června 2020 a jeho momentální odhadovaná tržní hodnota podle specializovaného serveru Transfermarkt.com je 75 milionů eur.