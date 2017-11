Když milujete fotbal, milujete… Wenger vyměnil Rosického za Messiho

Argentinec si srdce kouče Arsenalu získal naposledy díky říjnovému hattricku do sítě Ekvádoru, kterým reprezentaci své země poslal na mistrovství světa a odvrátil hrozící blamáž.

„Když milujete fotbal, milujete sledovat Messiho. Když milujete fotbal, milujete i Argentinu,“ rozplýval se Wenger v ligové pauze pro klubovou televizi. „Vždy má ofenzivní hráče světové kvality s bohatým talentem. Musím říct, že bych byl smutný, kdyby se Argentina nedostala na šampionát,“ pokračoval bývalý trenér Tomáše Rosického.

Od odchodu českého špílmachra z Londýna se přitom Wenger s Arsenalem spíše trápí. V minulé sezoně skončil v lize pátý a po 20 letech se nedokázal probojovat do Ligy mistrů. Navzdory špatnému umístění se však Wenger dočkal prodloužení smlouvy na další dva roky. „Mezi naše ambice patří vyhrát Premier League a další významné trofeje v Evropě,“ pronesl tehdy vlastník Arsenalu Stan Kroenke.

Zatímco klub pravidelně vyhlašuje nejvyšší ambice, na mistrovský pohár si jeho hráči sáhli naposledy v roce 2003. V současném ročníku patří "Kanonýrům" až šestá příčka, která by dokonce znamenala absenci v evropských pohárech. A na lepší časy se vzhledem k situaci v týmu rozhodně neblýská. Hlavním oporám Alexisu Sanchezovi a Mesutu Özillovi vyprší po sezoně smlouvy a stále více se mluví o jejich odchodu.

Francouzský kouč tak postupně ztrácí důvěru fanoušků Arsenalu. Někteří z nich mu dokonce v duchu jeho hlášky vzkazují: Když něco miluješ, nech to jít.

"I have loved my club all my life"



- Arsene Wenger



If you love something set it free.