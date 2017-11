Zlatan se vrací rychleji a mluví o léčbě: Ležel jsem 12 hodin jako paralyzovaný

Impozantní návrat legendy je na spadnutí. Hvězdný snajpr Zlatan Ibrahimovic doléčil vážně poraněné koleno a po sedmi měsících je připraven opět vyběhnout na hřiště v dresu Manchesteru United. Dřív než plánoval. „Jsem odhodlaný vrátit se lepší a silnější, než kdy dřív. Tak zní můj cíl. Žádná jiná možnost není,“ řekl švédský kanonýr ve zpovědi pro svého sponzora , v níž se svěřil s temnými pocity, které prožíval během vleklé rehabilitace. Do sobotního duelu proti Newcastlu je nominovaný spolu s dalšími čerstvě uzdravenými fotbalisty Paulem Pogbou a Marcosem Rojem.

Obrázky Ibrahimovicova děsivě prohnutého kolene z dubnového souboje Evropské ligy proti Anderlechtu obletěly celý fotbalový svět. „Snažil jsem se zpracovat balon na hruď a špatně načasoval dopad. Noha šla dozadu a následně se prohnula. Najednou jsem cítil, že mi zapadl jazyk. Byl to zvláštní pocit, který jsem nikdy předtím nezažil,“ popsal Zlatan ošklivě vyhlížející úraz.

„Říkal jsem si, že možná budu jen otřesený. Ale když jsem vstal, cítil jsem, že noha nedrží balanc. V šatně mi ji začali kontrolovat, ale bez rentgenu nebylo možné zjistit, kde je problém. Následně se ukázalo, že mám přetržený křížový vaz,“ pokračoval.

Prognózy zněly hrozivě. Léčení mělo zabrat nejméně rok a bylo jasné, že pro Ibru sezona skončila. V jeho 35 letech se dokonce začalo mluvit o konci kariéry. Ani sám Zlatan se podobným myšlenkám nevyhnul.

„Byl to zvláštní pocit, který jsem nikdy předtím nezažil. Hlavou se mi začaly točit myšlenky. Co se děje? Co na mě čeká v budoucnosti?“ svěřil se nyní již šestatřicetiletý Ibra s pocity, které jej stíhaly bezprostředně po zjištění závažné diagnózy.

Zabalit to ve fotbale ale odmítl. „První věc, kterou jsem si řekl, zněla následovně: vzdát se není alternativa. Dokráčel jsem tak daleko a skončím ve své režii. Mám nové jizvy, jež by se daly přirovnat k tetovaní."

Rehabilitace byla namáhavá po fyzické i psychické stránce. "Pamatuju si období s berlemi, při němž jsem ležel v posteli 12 hodin denně s pocitem, že jsem paralyzovaný, jelikož jsem byl předtím zvyklý hrát a trénovat každý den,“ svěřuje se Ibrahimovic s přetěžkým obdobím, které provázelo jeho léčbu.

Kvůli dlouhodobé absenci mu navíc vedení United neprodloužilo smlouvu. Přesto vytáhlý střelec nepolevil ve svém snažení o návrat. „Jsem typ člověka, který trénuje vždy tvrdě. Tvrdá práce se vám vždycky vrátí, tak zní má filozofie. Nedovolil jsem, aby mě zranění zastavilo. Zvítězila vůle být lepší, dokázat ještě víc a nikdy se nevzdávat,“ prohlásil odhodlaně.

Právě zásluhou své vůle zaznamenal Ibra významný pokrok v rekonvalescenci, díky němuž se před startem Premier League dočkal nové roční smlouvy. Navzdory původním prognózám se naplno uzdravil už v listopadu a trenér José Mourinho jej nominoval k sobotnímu utkání „Rudých ďáblů“ s Newcastlem.

„Ukázal neuvěřitelnou osobnost, když se popral s tak závažným zraněním. Říkali jsme, že bude zpět v roce 2017, ale jedna věc je mluvit o 31. prosinci a druhá o polovině listopadu. Ačkoliv byl na marodce, zůstal stejným profesionálem, jako kdyby byl fit. Fantastická práce,“ chválí svého svěřence Mourinho.

Ten do souboje proti "Strakám" nominuje kromě Ibrahimovice i další čerstvě uzdravené fotbalisty Paula Pogbu a Marcose Roja.

Sedmadvacetiletý Marcus Rojo si prošel podobně dlouhou léčbou jako Ibrahimovic. Stejně jako on si proti Anderlechtu poničil vazy v koleni a od dubna za áčko United neodehrál ani minutu. Dlouhou rehabilitaci má za sebou i hvězdný záložník Paul Pogba, který kvůli poranění podkolenní šlachy vynechal dvanáct duelů.

„Všichni tři byli povoláni k zápasu,“ prozradil Mourinho. „Marcos si prošel závažným zraněním a podstoupil operaci. Paul je na tom pochopitelně jinak, neprodělal chirurgický zákrok, ale také na tom byl špatně a všichni tři jsou nyní zpět,“ hlásí věhlasný stratég.

Jestli některého ze jmenovaných hráčů postaví proti Newcastlu do základní sestavy, však neprozradil. Jisté ovšem je, že United budou chtít za každou cenu vyhrát. Na první Manchester City ztrácejí po 11 kolech už osm bodů. Nejvyšší čas zahájit stíhací jízdu.