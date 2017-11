Zlatan perlil po návratu: Lvi se uzdravují jinak než lidé. Hraju hlavou, ne kolenem

Hlavní zpráva po vítězství Manchesteru United nad Newcastlem 4:1? Není pochyb - návrat Zlatana Ibrahimovice! Když se švédský útočník dostal v 77. minutě na hřiště, byl to moment, který fanoušci nadšeně oslavovali. Původně se totiž myslelo, že švédský útočník comeback tak rychle nestihne, zranění kolene z dubnového utkání Evropské ligy měl léčit minimálně do konce roku. „Lvi se uzdravují jinak než lidé,“ smál se při pozápasovém rozhovoru.

Na trávníku toho ještě moc nestihnul, zato při pozápasovém rozhovoru ukázal Ibrahimovic svoje kvality. S úsměvem odmítl myšlenky, že by dlouhá pauza, při které léčil přetržený křížový vaz, znamenala konec kariéry.

„Bylo to zvláštní. Jiný den, ale stejná kvalita,“ rozebíral svoje pocity po návratu na trávník. Necítil, že by měl slevit ze své úrovně, vždyť v první sezoně na Old Trafford nasázel 28 gólů. „Hraju fotbal hlavou, koleno mojí hlavu jen poslouchá,“ odmítl, že by cítil jakákoliv omezení.

V United mu s obtížnou diagnózou nejdřív neprodloužili smlouvu. Když regenerace postupovala slibně, nakonec se dočkal nového kontraktu do konce sezony. „Nejdřív jsem měl v hlavě jednu myšlenku – vrátit se. Ale vrátit se v dobré kondici a dát to hned najevo.“

Ibrahimovicův návrat dojal také trenéra Josého Mourinha. „Je vždycky příjemné vidět vracet se hráče po zranění. Tohle je speciální případ. Jsem rád, že velký chlapík je zpátky,“ zmínil se po zápase.

Schopnosti hráče, který střílel góly za Paris St. Germain, Barcelonu, AC i Inter Milán či Ajax, se mu budou v tradičním nabitém svátečním programu hodit. Manchester United je po 12 kolech v Premier League druhý o bod před Chelsea, na vedoucí Manchester City ztrácí osm bodů.