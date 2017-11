Talent City končí kvůli problémům se srdcem. Klub už mu našel práci

Jednadvacetiletý kosovský záložník, který v mládežnických kategoriích reprezentoval Rakousko, měl být velkým příslibem do budoucna. Citizens jej v minulé sezoně poslali hostovat do nizozemského Go Ahead Eagles, kde se mu velmi dařilo, a vypadalo to, že by se pro něj mohla pomalu rýsovat role v Guardiolově celku.

Bytyqiho hostování muselo ale být předčasně ukončeno a na povrch začaly vyvěrat potíže. Zjistilo se totiž, že mladý Kosovan trpí hypertrofickou kardiomyopatií, tedy onemocněním srdce, které je nejčastější příčinou úmrtí mladých fotbalistů. Šance na to, že se mu při zápase či tréninku zastaví srdce, je prý jen čtyřprocentní, mladý talent se přesto rozhodl raději pověsit kopačky na hřebík.

Citizens nedovolili, aby Bytyqi musel řešit svou budoucnost s hlavou v dlaních. Hned mu totiž nabídli roli v managementu klubu. Bývalý záložník teď bude plnit roli skauta hráčů na hostováních, bude tedy dohlížet na výkony mladých kolegů, se kterými se dříve potkával na hřišti v manchesterské akademii.

"Máš před sebou velkou budoucnost, brácho," napsal Bytyqimu jeden z nich, krajan Bersant Celina. Bývalý talentovaný středopolař se tak i po roztříštění snů o kariéře fotbalisty nemusí bát nedostatku práce.