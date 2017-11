Vydrova show! Zazářil hattrickem, v 15 zápasech nastřílel už 12 gólů

Svou bilanci v sezoně druhé ligy vylepšil Vydra na jedenáct gólů a v tabulce kanonýrů se dělí o druhé místo. Aktuální sezona mu vychází naprosto výborně. V celkem patnácti zápasech za Derby nastřílel už 12 branek.

Poprvé se Vydra prosadil ve 13. minutě, kdy zakončil brejk prudkou střelou levačkou. Na 2:0 zvýšil krátce po přestávce z pokutového kopu a třetí gól přidal už proti oslabenému soupeři, který hrál bez vyloučeného Ayaly.

so happy for my second career hattrick . also happy for great victory . good team performance and thank you for our fans . great support ! pic.twitter.com/LCsJY60i4s