Drama až do konce. Arsenal zlomil překvapení ligy a stanovil rekord

Tak tohle byla pořádná fuška. Londýnský Arsenal až v samém závěru urval všechny body v utkání proti Burnley a posunul se do nejlepší čtyřky Premier League, o bod před nenáviděného rivala ze severu Londýna, Tottenham. Soupeře „kanonýrů“ ale není radno jen tak odepisovat. Burnley, které ještě předloni hrálo druhou ligu a v minulé sezoně skončilo jen šest bodů nad pásmem sestupu, je největší kometou aktuální sezony Premier League, ze sedmého místa se drží na dostřel pohárovým příčkám.

Arséne Wenger věděl, že se před Burnley musí mít na pozoru. Arsenal sice předchozí dvě vzájemná utkání vyhrál, vždy ale rozhodl až v nastavení druhého poločasu. Navíc se musel obejít bez Mesuta Özila, kterého skolila chřipka. A především čelil jedné z nejpevnějších obran v lize.

Burnley možná v minulé sezoně platilo za jednoho z otloukánků, ve druhém ročníku v nejvyšší soutěži je ale synonymem pevné obrany. Přitom přišlo o nejlepšího stopera Michaela Keana, který se přesunul do Evertonu, vinou zranění i o brankáře Toma Heatona, jehož musí zastupovat nezkušený Nick Pope, navíc patří mezi týmy, které čelí největšímu počtu střel. Přesto má třetí nejlepší obranu v soutěži. Pouhým deseti inkasovaným brankám ve třinácti kolech se může rovnat jen pátý Tottenham, lépe jsou na tom jen týmy z nedalekého Manchesteru – City (8) a United (6).

Právě obrany hrály prim v nedělním střetnutí. Arsenal sice vyslal hned sedmnáct střel, ovšem jen dvě se vešly mezi tři tyče. I Burnley ohrozilo Petra Čecha jen dvakrát. Oba pokusy ale stály zato. Už v 15. minutě mohl outsidera poslat do vedení Johan Gudmundsson. Na hranici vápna se skvěle uvolnil a mířil k bližší tyči. Míč sice doplachtil za Petra Čecha, nakonec se ale právě o zmíněnou tyč zastavil a český gólman si společně s fanoušky londýnského celku mohl oddychnout.

Druhou hrozbu obstaral ve 40. minutě Robbie Brady. Irský záložník, který je s cenovkou 13 milionů liber (370,6 milionů korun) nejdražší posilou v historii klubu, si stoupl k přímému kopu a kroutil míč do horního růžku. Petr Čech ale vytáhl parádní zákrok a svůj tým podržel. A druhá půle už patřila hlavně „gunners.“

Brankáře Nicka Popea nejvíce ohrožoval francouzský střelec Alexandre Lacazette, ani jeden z jeho pokusů se ale neujal. Rozhodnutí tak přišlo až v samotném závěru. James Tarkowski, jeden z pilířů obrany Burnley, fauloval v 92. minutě ve vápně Aarona Ramseyho a Alexis Sánchez se ujal penalty. A proměnil ji s přehledem.

„Vypadalo to jako stoprocentní penalta,“ byl si v pozápasovém rozhovoru jistý Arséne Wenger, kouč vítězů. „Nevím, proč do něj Tarkowski zezadu strčil. Rád bych tu situaci viděl znovu,“ dodal k dohadům o to, zda pokutový kop ve prospěch „kanonýrů“ měl být odpískán.

Arsenal už potřetí v řadě urval výhru nad Burnley v nastavení druhého poločasu. Souboj z loňského října rozsekl jediným gólem v 93. minutě stoper Laurent Koscielny, skóre lednového střetu 2:1 určil až v 98. minutě Alexis Sánchez, shodou okolností také z penalty. Dramatické zápasy těchto dvou celků tak stanovily nový rekord Premier League, žádné jiné utkání v historii ligy se nerozhodlo třikrát za sebou v nastaveném čase.

„Burnley velmi dobře brání, však doma inkasovali teprve podruhé od začátku sezony. Navíc jsou ze hry velmi nebezpeční,“ vysekl Wenger soupeři poklonu. Jeho Arsenal se poprvé v sezoně posunul do nejlepší ligové čtyřky, na druhý Manchester United ztrácí jen čtyři body. Musí se ale mít na pozoru před nájezdníky, jen bod za ním je hlavní rival Tottenham, dva body ztrácí Liverpool a tři právě Burnley.