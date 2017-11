Střelec Vydra o svém vzestupu: Pomohly mi také rady od Nedvěda

V brance Derby stál legendární Peter Shilton, když se „Rams“ naposledy podařilo udržet čisté konto na hřišti Middlesbrough. V sobotu to vyšlo poprvé od roku 1989. Ale aby hosté dosáhli na tři body, musel někdo dát gól(y). O ty se postaral Matěj Vydra.

Na kontě máte už jedenáct zásahů v ligové soutěži. Najdete příčiny výborné formy?

„Začal bych už dobrou předsezonní přípravou v USA, na které jsem tam pracoval s Markem Všetíčkem (uznávaný kondiční trenér), Radkem Štěpánkem a Pavlem Nedvědem. S ním jsem měl i takový minirozhovor. Ne že by mi promlouval do duše, ale dal mi pár rad. A druhá věc je, že mě trenér začal stavět na pozici podhrota, kterou mám nejraději, a svědčí mi. Věří mi a týmu říká, co potřebuju, aby mi vytvořili prostor a hráli to na mě. Změnilo se i mužstvo, působíme týmověji. Chci brát na sebe i větší zodpovědnost. Zatím nám to funguje.“

Čím vám role podhrotového útočníka nejvíc vyhovuje?

„Mám rád prostor mezi obránci a zálohou. Když do něj dostanu balon, můžu se rychle otočit nebo si s někým narazit a obejít protihráče. Pak se přede mnou otevře celý prostor. Já nedokážu hrát zády k brance, abych bojoval se stokilovými obránci. Vyhledávám prostor a místo, kde si můžu narazit. Přesně to bylo vidět v sobotu u našeho prvního gólu, kdy jsem si to dal s Weimannem a ocitl se sám ve vápně.“

Trenér prohlásil, že vás považuje za nejlepší „desítku“ v Championship. Zároveň dodal, že ke svým výkonům potřebujete od trenérů a realizačního týmu cítit velkou důvěru. Souhlasíte s ním v tomto směru?

„Naprosto, mám z jeho strany velkou podporu, jsem na své oblíbené pozici, což je pro mě nejdůležitější. Trenér mi věří a dává mi určitou volnost.“

Už jste byl v průběhu kariéry v podobně výsadní pozici, kdy hrál tým hodně na vás?

„Řekl bych, že první sezonu ve Watfordu, kde jsem nastupoval pod koučem Gianfrankem Zolou. Hodně nám to fungovalo, teď zažívám to samé. Připadá mi, jako bych se vrátil o pět let zpátky. Cítím takové uvolnění.“

V první sezoně ve Watfordu jste nastřílel dvacet dva gólů, včetně dvou v play off . Je pro vás dosažení této mety jedním z cílů?

„Samozřejmě bych se k té hranici chtěl přiblížit nebo ji překonat. Vždycky jdu do sezony, že chci dávat góly, ale hlavně s cílem pomoct týmu. Pochopitelně jsem rád, když vidím, že mi góly přibývají a že z toho profi tuje i tým. Zatím nám to klape, tak uvidíme, kde se to zastaví.“

Tři body z Middlesbrough jsou velmi cenné. Byli jste o tolik lepší?

„Oni nám první půlku skoro nepůjčili balon. Před naším prvním gólem brankář Scott Carson skvěle vyrazil jednu střelu. A i když jsme vedli, neustále nás presovali, hráli výborně. Nejprve jsem si říkal, že to, doufám, přežijeme do půle, což se stalo. Zároveň jsem věřil, že v takovém tempu nemůžou vydržet. Pak se nám poměrně rychle podařilo zvýšit na 2:0 a jeden z jejich obránců se nechal vykartovat. Od té chvíle už to bylo na nás, abychom si to pohlídali.“

Díky výhře jste se dostali právě před Middlesbrough, momentálně vám patří šestá příčka. Není to trochu překvapivé poté, co v létě odešly opory jako Tom Ince nebo Will Hughes?

„Myslím, že jsme dobře doplnili kádr. Přišel Tom Huddlestone (bývalý hráč Tottenhamu) nebo Joe Ledley (z Crystalu Palace). Oba jsou velmi zkušení, dokážou podržet balon a rozdat ho. Velmi talentovaný je Tom Lawrence (z Leicesteru City). Potřebovali jsme nějaký čas na sehrání. I když občas nehrajeme dobře, výhru nějak urveme. V Championship někdy potřebujete mít i štěstí. My ho v sobotu v první půli měli.“

V tabulce jste se z patnáctého místa, na kterém jste figurovali ještě na konci září, vytáhli na šesté. Projevuje se to na náladě?

„Všichni jsme spokojení, navíc se přepsala historie, Derby tam vyhrálo po dlouhé době.“

V listopadu jste se omluvil z reprezentace kvůli zdravotním potížím, předtím jste nebyl mezi nominovanými. Jak svou aktuální pozici v národním týmu vnímáte?

„Soustředím se na Derby, v minulé sezoně jsem měl výkyvy, nedařilo se mi. Dal jsem si za cíl, aby mi tahle vyšla. Jak jsem říkal, trenér mi v klubu věří. Uvidíme, jak to v reprezentaci bude dál. Teď potřebuju předvádět takové výkony, abych byl spokojený já i klub.“

A jak jste se odměnil za hattrick?

„Dal jsem si jedno pivo na spaní. Ale nepomohlo to, trápil jsem se.“