Griezmann chtěl do Arsenalu, ten ucukl. Už mají smůlu, napsal v knize

Patří mezi největší hvězdy evropského fotbalu. Asi není velkoklubu, který by o služby Antoinea Griezmanna nestál. Jedním z obdivovatelů je i londýnský Arsenal, tam ale ofenzivní tahoun Atlétika Madrid nezamíří. A to přitom chtěl kdysi za Gunners hrát. Klub ale na poslední chvíli odmítl a Griezmanna to naštvalo.

Chceme-li se vydat na začátek celého příběhu, musíme se vrátit zpátky v čase do léta roku 2013. Griezmann tehdy hrál za Real Sociedad a jedním z vážných zájemců o šikovného útočníka byl právě Arsenal.

Později nejlepší střelec evropského šampionátu 2016 o přestup do Arsenalu velmi stál. Vše bylo na dobré cestě, v poslední chvíli ale zájem Arsenalu opadl. Přestup se nekonal a Griezmannovi zbylo jen zklamání.

"Čekal jsem, čekal a čekal. Když stále nepřicházely nové zprávy, zavolal můj agent Gillesi Grimandimu (hlavní skaut Arsenalu pro Francii). Ten nás ujistil, že zájem o mě stále trvá a že máme počkat. A pak nám dal jen pár hodin před uzavřením přestupového okna vědět, že z přestupu nic nebude. Nemám rád, když mi někdo něco řekne a pak to nedodrží," vzpomíná Griezmann na zklamání, které mu londýnský klub připravil, ve své nové autobiografii.

Slibovaný přestup na slavnou adresu se nekonal a Griezmann zůstal v lehce nadprůměrném španělském klubu. Arsenalu to ovšem nezapomněl.

"Když pak později můj agent přišel s tím, že o mě mají znovu zájem, řekl jsem mu: Zapomeň na to. Po tom, jak s námi zametli?" píše francouzská hvězda ve své knize.

Jeden z předních týmů anglické Premier League si tak může drbat hlavu. Griezmann poté, co si Gunners přestup rozmysleli, setrval v dosavadním působišti. O rok později už si to ale namířil do Atlétika Madrid. Zde se stal hvězdou první velikosti a klub dovedl do dvou finále Ligy mistrů i k mistrovskému titulu.

Vzhledem k neutuchajícího zájmu velkoklubů o jeho osobu a faktu, že v lednu madridský celek posílí navrátilec Diego Costa, je možné, že se s Atlétikem Griezmann dříve či později přece jen rozloučí a zamíří o dům dál. Jeho aktuální slova ale napovídají, že na sever Londýna to rozhodně nebude.