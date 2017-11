Rooney se trefil z 54 metrů! Potrestal výlet brankáře, s nímž hrál za Anglii

Evertonu se v aktuální sezoně nedaří. Ambiciózní klub absolutně vyhořel ve skupině Evropské ligy, naposledy doma prohrál s italskou Atalantou 1:5! Před posledním zápasem už anglický klub nemá žádnou šanci na postup. Ani v Premier League to liverpoolskému klubu nešlapalo, pohyboval se na sestupových příčkách.

Když už to bylo na vedení moc, pakoval se v říjnu trenér Ronald Koeman. Jeho místo zaujal David Unsworth, bývalý dlouholetý hráč Evertonu a dosavadní kouč týmu do 23 let. Ten sice dostal tým z nepříjemných sestupových vod, u žezla ale nezůstane. Už čtvrteční trénink by měl vést zkušený Sam Allardyce, jenž středeční utkání proti West Hamu sledoval z tribuny.

A před novým koučem se hráči Evertonu hned parádně blýskli. Především kapitán Wayne Rooney. Proti rovněž tápajícímu West Hamu nasázel při výhře 4:0 hattrick. Byl to jeho první třígólový zápas od září 2011 a premiérový v dresu Evertonu. „Jsem nadšený,“ chrlil po utkání.

Vlnu superlativů spustil hlavně Rooneyho poslední gól v 66. minutě. Nepovedený výlet brankáře Joea Harta mimo pokutové území potrestal úžasnou střelou z vlastní poloviny hřiště. Z 54 metrů zamířil do černého. „Jeden z nejlepších gólů, které jsem kdy vstřelil,“ sdělil zkušený útočník. Potleskem vestoje odměnil svého nového svěřence i Allardyce.

Rooneyho famózní gól řečí čísel: Vzdálenost kopu od branky: 54 metrů Čas od kopu do branky: 2,7 vteřiny Rychlost střely: 72,7 km/h

Nejdůležitější byl však první gól po pokutovém kopu. Rooney ho sice neproměnil, po Hartově zákroku ale dopravil míč do branky hlavou. „Trénoval jsem proti němu hodně penalt a věděl jsem, že ví, jak se ji chystám zahrát. Naštěstí se to ke mně odrazilo,“ oddechl si 32letý útočník. S Hartem se dobře zná z anglické reprezentace.

Derniéru u prvního týmu si odbyl Unsworth, jenž si během druhé půle od fanoušků několikrát vysloužil skandování přezdívky „Rhino“. „Bylo to velmi zvláštní a já jim za to děkuji. Vždycky jsem měl skvělý vztah s fanoušky Evertonu, byl to příjemný okamžik,“ sdělil značně dojatý trenér, které nezapomněl pochválit i Rooney: „Je to opravdový člověk Evertonu. Teď se musíme ustálit,“ vytasil toužebné přání do dalších zápasů.

Do nich už Everton povede ze střídačky 63letý Allardyce.

