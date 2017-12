Uniklo, jak Ferguson koupil De Geu: Zachoval se stejně jako při svatbě syna

Romelu Lukaku zajíždí do Petra Čecha, který chytá míč do svých rukou • ČTK

David de Gea je jedničkou nejen v Manchesteru United. Podle trenéra druhého týmu Premier League Josého Mourinha stojí ještě výš: španělský brankář je na svém postu nyní nejlepší na světě. Slova chvály zazněla po sobotním vítězství 3:1 na hřišti Arsenalu, při kterém De Gea předvedl řadu famózních zákroků. Trenér gólmanů Eric Steele nyní prozradil, jak se mága mezi tyčemi povedlo na Old Trafford získat.

Steele působil v United posledních pět let během éry trenéra Alexe Fergusona. „Hned, jak jsem v roce 2008 nastoupil, jsme se začali připravovat na okamžik, kdy skončí Edwin van der Sar,“ vzpomněl na nizozemského veterána, který vládl v brance před nástupem De Gey.

Svoji pozornost zaměřili rychle na mladíka, který už od svých 18 let chytal za Atlético Madrid a ukazoval obrovský potenciál. Ferguson dokonce kvůli sledování budoucí posily přímo ve Španělsku vynechal jeden ze zápasů svého týmu. „Pamatuju si, že to samé udělal už jen jednou – v roce 2000 kvůli svatbě svého syna,“ zdůraznil Steele výjimečnost okamžiku.

Vyplatilo se. De Gea podle něj přesvědčil Fergusona velice rychle. „Stačilo 65 minut. David ukázal klid, správnou koncentraci a reflexy. Předvedl i jeden skvělý zákrok.“

Proto nejúspěšnější trenér v historii Manchesteru United udělal další výjimku. S oblibou rád získával nadějné hráče do pole, u brankářů ale raději sázel víc na zkušenosti. U De Gey se mu ale nechtělo čekat. „Bylo to odvážné rozhodnutí přivést tehdy 19letého brankáře za 17 milionů liber,“ podotkl Steele k transferu, který se zrodil v létě 2011.

V De Geův potenciál věřil Ferguson i ve chvíli, kdy nepodával úplně stoprocentní výkony. „Celou dobu se ho snažil podporovat. Občas ho nenasadil do sestavy, ale nikdy na něj neřval a nekritizoval ho,“ prozradil spolupracovník hlavního kouče.

Z toho, co započal Ferguson, těží dnes Mourinho. „Podívejte se na něj dnes. Na Arsenalu byl nejklidnějším mužem na hřišti, předvedl různé druhy zákroků, měl pod kontrolou brankoviště,“ připojil se k opěvovatelům De Geova výjimečného představení.

Navíc má kvůli Fergusonově předvídavosti před sebou ještě stále obrovskou perspektivu. „Peter Schmeichel přišel do United v 27 letech, Edwin van der Sar v 35 letech. Davidovi je teprve teď 27 let, teprve vstupuje do svých nejlepších let,“ navnadil fanoušky.