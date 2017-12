Slávista Van Kessel ve třetí lize? Po gólu měsíce rozpaky a dlouhé zranění

Drahá posila, která se nevyplatila. Z téhle škatulky se bude Van Kessel už jen těžko dostávat. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se v Oxfordu jeho kariéra měla vychýlit směrem vzhůru. V sestavě týmu, kterému v League One po 20 kolech patří 10. místo, od srpnového příchodu vybočil jen párkrát.

Hned v prvním zápase za svůj nový tým skóroval a jeho odvážná akce proti Portsmouthu (3:0) byla následně zvolená ve třetí lize za nejkrásnější trefu měsíce. Překrylo to částečně i jeho výroky o tom, proč dal Oxfordu přednost před Zlínem, který s ním počítal ve svém kádru pro Evropskou ligu. Třetí liga v Anglii mu přišla atraktivnější, Zlín označil za vesnici. „Výkony nepodložená arogance Van Kessela je neuvěřitelná,“ zareagoval tehdy šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Jasné znamení, že návrat do Slavie Van Kessela nepřipadá v úvahu, ačkoliv s ní má smlouvu až do června 2019.

Van Kessel v Oxford United League One: 10 startů/

3x v základní sestavě

2 góly, 1 asistence



Checkatrade Trophy:

1 start

1x v základní sestavě

2 góly

V Oxfordu byli fanoušci namlsaní, jenže po oslnivém rozjezdu se zase Van Kesselova jízda znatelně zpomalila. Další trefa přišla při remíze 1:1 se Shrewsbury na konci srpna a pak…? V lize už jen jeden start v základu, jedna asistence.

„Vždy chcete hrát. Vidím to ale tak, že když naskočíte na posledních 20 minut, musíte předvést svou kvalitu. Příště pak dostanete šanci třeba na 30 nebo 45 minut a další týden už hrajete od začátku,“ řekl pro Oxford Mail. Takový scénář nepřišel, trvale do sestavy se vůbec neprosadil.

Gólově vůbec nejvydařenější zápas zažil Van Kessel v soutěži Checkatrade Trophy, které hrají vyřazovacím způsobem účastníci třetí a čtvrté ligy společně s béčky 16 týmů z Premier League. Proti výběru Brightonu do 21 let skóroval dvakrát. K jeho smůle zápas v málo oblíbené soutěži sledovalo 1074 diváků – to je druhá nejnižší návštěva v historii klubu.

A pak přišla další výrazná komplikace: kvůli svalovým problémům zůstal Van Kessel poslední dva měsíce na marodce. Teprve minulý týden začal opět trénovat s mužstvem.

Celkově shrnuto: oproti jarnímu hostování v Lechii Gdaňsk, kde zasáhl do tří ligových zápasů, se v Oxfordu chytil víc. Ale na to, aby za něj zaplatil po sezoně 23,5 milionu korun, čímž by se stal nejdražší posilou klubu v historii a vykoupil ho ze Slavie natrvalo, předvedl na trávníku stále málo.