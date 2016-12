Rooney jako Hart? Nesedl si s Mourinhem, v létě měl jít do Neapole

Kanonýr Manchesteru United Wayne Rooney, muž, který se s kapitánskou páskou rval pravidelně o úspěchy „rudých ďáblů“ se trápí. A za všechno prý můžou špatné vztahy s manažerem José Mourinhem. Tvrdí to bývalý agent FIFA Vincenzo Morabito. Ten rovněž odhalil, že se už v létě mohl Rooney stěhovat do Neapole. Transakce neklapla i kvůli královskému platu, který útočník na Old Trafford má.

Rooney se každopádně po příchodu Mourinha do United trápí. Nemá jisté místo v sestavě a mezi střelci se objevuje spíše výjimečně. V Premier League se trefil jednou, v Evropské lize přidal další dva zásahy a to je hodně skromný účet známého dravce s desítkou na zádech. Na hrotu operuje jako jednička Zlatan Ibrahimovic, kterého si portugalský manažer do klubu přivedl a Rooney je v jeho stínu.

Agent Vincenzo Morabito teď prozradil, co by mohlo stát za nepohodou střelce. Manchester United se prý už během léta snažil hráče zbavit. „Vím o tom, že tam byla ve hře Neapol. Rooney nemohl odejít do jiného anglického klubu, všechno se muselo směřovat ke Španělsku nebo Itálii,“ řekl Morabito pro rozhlasovou stanici CRC. „Myšlenka, že by šel do Neapoli, byla krásná. Jenže to, že by italský klub zaplatil jeho roční plat ve výši deseti milionů euro, to nebylo realistické,“ dodal.



Morabito každopádně trvá na tom, že na Old Trafford si nyní myslí, že už Rooneyho v United nepotřebují. „Rozhodně nemá dobrý vztah s Mourinhem, a proto je jeho budoucnost nejistá. Myslím, že pokud hráče nabídnou jinam na hostování, tak to dává větší prostor k jednání o změně dresu,“ myslí si agent, že by se mohl jednatřicetiletý útočník už v zimě z Old Traffod stěhovat.