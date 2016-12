SESTŘIHY: Liverpool rozhodl derby v nastavení, vládne Chelsea

REKLAMA

Everton - Liverpool 0:1

Branka: 90.+4 Mané

Favorizovaní svěřenci trenéra Jürgena Kloppa sice měli častěji míč na kopačkách, ale vyloženou gólovou příležitost si dlouho vytvořit nedokázali. Prosadili se až po střídání domácích brankářů, když zraněného Stekelenburga nahradil na závěrečnou půlhodinu mezi tyčemi Robles.

Tomu nejprve pomohl obránce Coleman, který srazil střelu Origiho na rohový kop, krátce nato Robles zneškodnil Firminovu ránu. Ve čtvrté nastavené minutě ale trefil střídající Sturridge střelou zpoza vápna tyč a senegalský útočník Mané byl u odraženého míče rychleji než domácí zadáci. Mané je s osmi góly nejlepším střelcem Liverpoolu v sezoně.

Manchester City - Arsenal 2:1

Branky: 47. Sané, 72. Sterling - 5. Walcott

Arsenal otevřel skóre v Manchesteru už v páté minutě po povedeném protiútoku. Sánchez předložil míč Walcottovi a ten s přehledem překonal gólmana Brava. Domácí ale vyrovnali ihned po změně stran.

Sané přebral v hraničním postavení přihrávku od Silvy a střelou k tyči překonal Čecha. Bývalý reprezentant inkasoval v osmi zápasech Premier League v řadě poprvé v kariéře. Následně si ale poradil s další příležitostí Saného či tečovanou střelou De Bruyneho.

V 72. minutě už ale nestačil na Sterlingovu přízemní střelu a dvaadvacetiletý záložník či útočník ukončil čekání na soutěžní branku, které trvalo od 28. září.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Manchester City - Arsenal 2:1. Domácí otočili šlágr ve druhém poločase • VIDEO Premier League

Tottenham - Burnley 2:1

Branky: 27. Alli, 71. Rose - 21. Barnes

Burnley otevřelo skóre na hřišti favorizovaného Tottenhamu v 21. minutě, kdy se po skrumáži ve vápně prosadil Barnes. Po šesti minutách ale domácí "Kohouti" srovnali, po Walkerově přízemním pasu do vápna zakončil Alli. Dvacet minut před koncem Tottenham dokonal obrat, když střídající Sissoko předložil míč do vápna Roseovi a ten nedal gólmanu Heatonovi šanci. Burnley tak zůstalo nejhorším týmem na hřištích soupeřů, z osmi zápasů získalo jediný bod a vstřelilo jen dvě branky.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Bournemouth - Southampton 1:3

Branky: 6. Aké - 48. a 85. Rodriguez, 14. Bertrand

V odpoledním zápase Southampton vyhrál v Bournemouthu 3:1 a velkou zásluhu na tom měl Rodriguez, který vstřelil dvě branky v utkání poprvé od března 2014. Kromě něj se za hosty prosadil Bertrand, jediný gól domácích dal Aké po přihrávce Wilsherea, jenž si připsal první asistenci v Premier League po více než dvou letech. Southampton venku zvítězil po pěti zápasech.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA

West Bromwich - Manchester United 0:2

Branky: 5. a 56. Ibrahimovic

Už poosmé za sebou bodoval Manchester United, který zvítězil 2:0 na půdě West Bromwiche. Oba góly vstřelil Zlatan Ibrahimovic, který se nejprve prosadil hlavou a následně hezkou individuální akcí, když prošel mezi dvěma obránci.

Švédský kanonýr tak v tomto kalendářním roce nastřílel za klub a reprezentaci už 48 branek, což je jen o dvě méně, než je jeho osobní rekord z roku 2012. Pouze Lionel Messi a Cristiano Ronaldo dali letos více gólů.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: West Bromwich - Manchester United 0:2. Řádil Ibrahimovic • VIDEO Premier League

Crystal Palace - Chelsea 0:1

Branka: 43. Diego Costa

Chelsea už předchozí dva duely vyhrála 1:0 a stejný výsledek jí stačil i do třetice. Dlouho se hrálo vyrovnané utkání, ale těsně před poločasem přilétl do domácího vápna centr a Diego Costa hlavou poslal hosty do vedení. Pro nejlepšího střelce soutěže to byl už třináctý gól v této sezoně, čímž již před polovinou překonal svůj výkon z minulého ročníku.

Blízko druhému gólu byl v závěru Marcos Alonso, ale technickou střelou z přímého kopu trefil jen břevno. Chelsea těsnou výhru udržela a v lize neinkasovala už 315 minut. V sezoně uhájila čisté konto podeváté. Antonio Conte jako první kouč v historii Premier League vyhrál se svým týmem 14 z úvodních 17 duelů.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Crystal Palace - Chelsea 0:1. 11. výhra v řadě, lídr vyrovnal svůj rekord • VIDEO Premier League

Stoke - Leicester 2:2

Branky: 39. Krkic z pen., 45.+3 Allen - 74. Ulloa, 88. Amartey

Obhájce titulu Leicester dokázal i v oslabení dohnat dvoubrankové vedení Stoke a na jeho hřišti remizoval 2:2. Hosté hráli od 28. minuty bez vyloučeného kanonýra Jamieho Vardyho, který v souboji skočil pod nohy protihráče a byl vyloučen za hrubé podražení.

Stoke přesilovou hru využilo ještě do poločasu dvěma góly. Nejprve se z penalty za hru rukou trefil Bojan Krkic a v nastavení doklepl míč po střele do tyče Joe Allen.

Jenže čtvrthodiny před koncem se hlavou prosadil střídající Leonardo Ulloa, jehož gól musela potvrdit branková technologie. Ukázal, že obránce vyrážel míč až za brankovou čárou. Dvě minuty před koncem zařídil dělbu bodů rovněž hlavou Daniel Amartey, který dal první gól v nejvyšší soutěži.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Stoke - Leicester 2:2. Mistr zachránil bod v oslabení, srovnal z 0:2 • VIDEO Premier League

Middlesbrough - Swansea 3:0

Branky: 18. a 29. Negredo, 58. De Roon

Middlesbrough vyhrálo 3:0 nad Swansea zásluhou dvou branek Álvara Negreda. V Premier League skórovalo třikrát v jediném utkání poprvé od dubna 2009.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Middlesbrough - Swansea 3:0 • VIDEO Premier League

Sunderland - Watford 1:0

Branka: 49. Van Aanholt

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Sunderland - Watford 1:0 • VIDEO Premier League

West Ham United - Hull 1:0

Branka: 76. Noble z pen.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: West Ham - Hull 1:0 • VIDEO Premier League