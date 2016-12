Chelsea rok od konce Mourinha: Slaví rekord, fanoušci vyvolávali Conteho

Přesně před rokem se řadě fanoušků Chelsea zhroutil svět. Vedení ukončilo spolupráci s milovaným manažerem José Mourinhem. Fandové „blues“ kroutili hlavou. Po dvanácti měsících vládne v táboře londýnského klubu nadšení. Nejen po výhře 1:0 na půdě Crystal Palace. Italský manažer Antonio Conte, který převzal tým v létě, srovnal mužstvo do latě. Chelsea vede Premier League a vyhrála jedenáct zápasů v řadě. To znamená vyrovnaný klubový rekord. „Série, kterou máme, je fantastická. Ale nemůžete gratulovat mně, to musíte za hráči,“ řekl po utkání novinářům Conte.