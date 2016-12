Klopp se při derby bál světlic, experty vyděsil faul na červenou

REKLAMA

To byla bitva! V pondělí večer si v Goodison Parku rozdali o krále Liverpoolu místní Everton a svěřenci Jürgena Kloppa. Štěstím po zápase zářili hosté, kteří vyhráli brankou Sadia Maného ve čtvrté minutě nastavení. Zápas se však neobešel bez několika kontroverzí.

Ta první se odehrála ve druhém poločase, kdy nevybíravým skluzem dohrál domácí Ross Barkley kapitána „reds“ Jordana Hendersona a roztržka byla na světě. Sudí Mike Dean počínání anglického reprezentanta ocenil žlutou kartou. To se však zdálo liverpoolským málo. A stejný názor měli i televizní experti stanice Sky Sports Jamie Carragher a Gary Neville.

„Měl být vyloučen,“ řekl bez váhání bývalý hráč Liverpoolu. „Klidně mu mohl zlomit nohu,“ dodala někdejší ikona Manchesteru United.

Henderson však všechny překvapil svým pozitivním přístupem. „S Rossem se dobře známe, je to dobrý kluk a jsme přátelé, takže si myslím, že ten skluz špatně načasoval,“ řekl po utkání anglický reprezentant. „Okamžitě se mi omlouval. Naštěstí se mi nic nestalo. Takové věci se prostě v derby stanou,“ dodal.

To trenéři oba trenéři děkovali za své hráče Bohu. Klopp za to, že se Hendersonovi nic nestalo, Koeman zase, že Barkley nebyl vyloučen a vyvázl jen s napomenutím. „Viděl jsem to jen jednou a myslím si, že rozhodčí to měl celý zápas těžké. Ross i Jordan měli velkou dávku štěstí,“ uvedl kouč Liverpoolu. „Byl to opravdu drsný zákrok,“ uznal i jeho protějšek.

Kromě faulu vyděsilo německého trenéra i počínání hostujících fanoušků. Ti po vítězné brance Maného nečekaně zasypali hřiště dýmovnicí a světlicí. „Světlice moc nemusím, mám z nich docela strach,“ řekl po zápase Klopp. Maného branka jej však potěšila. „Úžasný pocit!“ rozplýval se.

Mizérie Evertonu v „Merseyside“ derby se tak prodloužila i po 227. vzájemném duelu. Poslední vítězství pamatují „The Toffies“ v říjnu 2010.